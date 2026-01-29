autós hírautóroncsBács-Kiskun Vármegyei rendőr-főkapitánysághorrorkaravántraktor

Sírjunk, vagy nevessünk? Zombiszerelvény vánszorgott egy magyar faluban

Három roncsaautót fűztek fel egy lejárt műszakis traktor mögé, és még jogsit sem tudtak elvenni a rendőrök.

2026. 01. 29. 8:25
Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség
Rendhagyó, Kusturica-filmbe illő horrorkaravánról érkezett (egy fénykép kíséretében) bejelentés a tiszakécskei rendőrökhöz: egy régi Belarus gyártmányú traktor vontatott három viharvert autót Bács-Kiskun vármegyei Nyárlőrinc utcáin és külterületén, láncokkal, illetve spaniferekkel összekötve. Elöl, a VW Bora utasoldali ablakában valaki derékig kihajolva üldögélt, míg a díszes menetet záró, minden ablakától megfosztott Suzuki Swiftet tolatva húzták. Célba ért a karaván igazoltatás vagy baleset nélkül, ám nem sokáig tartott az öröm, mert kisvártatva rendőrök érkeztek a járműveket rejtő udvar kapujához. 

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Amint megérkezett ugyanis a bejelentés az őrsre, megkezdték az adatgyűjtést (előkerült egy térfigyelő kamera felvétele is), azonosították a VW-ből kilógó utast is, és innentől tudták, milyen címre kell kiszállni. Mondanunk sem kell, hogy a három bontószökevény autónak nem volt műszaki vizsgája és biztosítása, miként rendszáma sem, de korábban a traktort is ideiglenesen kivonták a forgalomból. Valószínűleg a „gázolaj hajtja a Belarust, nem okmány” filozófia része lehetett az is, hogy a sofőrnek nem volt soha semmiféle jogosítványa, mindenesetre most eljárás indul a sokat látott rendőröket is meghökkentő ügyben. A videófelvételt itt tudja megtekinteni. 

 

 

 

 

 

 

