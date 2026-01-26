Autóval akart csúszkálni a jégen egy bonyhádi férfi, valószínűleg megbánta + fotó

Azonban a jég beszakadt az autó súlyától, és az eleje a tóba süllyedt. A sofőrnek sikerült kiszállnia a veszélyes manőver után, majd a partra menni. Egy nő látta ezt, és értesítette a rendőrséget. A férfi elmondta az egyenruhásoknak, hogy Hidasról vezette az autót földesúton Váraljáig, az erdő területén hajtott vele, nem vett részt a közúti forgalomban. A tulajdonos gondoskodik a kocsi kihúzásáról és elszállításáról.

Fotó: Police