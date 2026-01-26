A rendőrség őrizetbe vett Pécsen egy férfit, akit élettársa megölésével gyanúsítanak – közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.
Feladta magát a rendőrségen egy Baranya vármegyei férfi, mert megölte az élettársát, de nem tudja, mikor és hol
A rendőrség nyomoz.
A gyanúsított január 23-án maga ment be a rendőrségre Pécsen, és elmondta, hogy előző nap délelőtt valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. Sem a pontos időpontot, sem a helyet nem tudta megmondani, ezért a rendőrök az áldozat keresésére indultak. Végül a vármegye délkeleti határában, Bezedek község mellett, egy fás-bokros területen találták meg a nőt, akinek a halálát idegenkezűség okozta.
A nyomozók kihallgatták a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Ellene emberölés miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
