Feladta magát a rendőrségen egy Baranya vármegyei férfi, mert megölte az élettársát, de nem tudja, mikor és hol

A rendőrség nyomoz.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 26. 12:54
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
A rendőrség őrizetbe vett Pécsen egy férfit, akit élettársa megölésével gyanúsítanak – közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

A gyanúsított január 23-án maga ment be a rendőrségre Pécsen, és elmondta, hogy előző nap délelőtt valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. Sem a pontos időpontot, sem a helyet nem tudta megmondani, ezért a rendőrök az áldozat keresésére indultak. Végül a vármegye délkeleti határában, Bezedek község mellett, egy fás-bokros területen találták meg a nőt, akinek a halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozók kihallgatták a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Ellene emberölés miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
 

