Nem volt nehéz elkötni ezt az autót Nagykanizsán, még akarni sem igazán kellett + fotók

Kiderült, hogy egy 28 éves zalaapáti férfi vitte el a kocsit, amit a tulajdonos nyitva felejtett, még az indítókulcsot is benne hagyta. A tolvajnak kellett egy autó, hogy elmenjen a volt barátnőjéhez, és Keszthely is az úti célja volt. Két ismerőse is vele tartott, nekik csoportos üzenetben ajánlotta fel, hogy hazaviszi őket. Először átnézte a járművet, talált benne egy márkás sportcipőt, fel is vette, majd útnak indult.

Balatonmagyaródon azonban megsüllyedt az autóval, így nem tudott továbbmenni.