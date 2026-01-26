Elkötöttek egy autót szombat éjszaka Nagykanizsán, a Hevesi Sándor utcában – írja a közösségi oldalán a Zala vármegyei rendőrség.
Nem volt nehéz elkötni ezt az autót Nagykanizsán, még akarni sem igazán kellett + fotók
Kalandos éjszaka volt.
Kiderült, hogy egy 28 éves zalaapáti férfi vitte el a kocsit, amit a tulajdonos nyitva felejtett, még az indítókulcsot is benne hagyta. A tolvajnak kellett egy autó, hogy elmenjen a volt barátnőjéhez, és Keszthely is az úti célja volt. Két ismerőse is vele tartott, nekik csoportos üzenetben ajánlotta fel, hogy hazaviszi őket. Először átnézte a járművet, talált benne egy márkás sportcipőt, fel is vette, majd útnak indult.
Balatonmagyaródon azonban megsüllyedt az autóval, így nem tudott továbbmenni.
További Belföld híreink
A rendőrök elfogták az alkalmi sofőrt, akinek jogosítványa sem volt. Jármű önkényes elvétele bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették engedély nélküli vezetés szabálysértésért.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Áruház parkolójában csapott le a gyilkos, a vásárlók szeme láttára
Kalapáccsal ölte meg áldozatát.
Feladta magát a rendőrségen egy Baranya vármegyei férfi, mert megölte az élettársát, de nem tudja, mikor és hol
A rendőrség nyomoz.
Nyugtatóval bódította el áldozatait: súlyos bűncselekmények Miskolcon
Nyugdíjas áldozatai vannak a miskolci rablássorozatnak.
Orbán Viktor: Szombaton Hatvanban találkozunk!
A Heves vármegyei településen folytatódik a digitális polgári körök országjárása.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Áruház parkolójában csapott le a gyilkos, a vásárlók szeme láttára
Kalapáccsal ölte meg áldozatát.
Feladta magát a rendőrségen egy Baranya vármegyei férfi, mert megölte az élettársát, de nem tudja, mikor és hol
A rendőrség nyomoz.
Nyugtatóval bódította el áldozatait: súlyos bűncselekmények Miskolcon
Nyugdíjas áldozatai vannak a miskolci rablássorozatnak.
Orbán Viktor: Szombaton Hatvanban találkozunk!
A Heves vármegyei településen folytatódik a digitális polgári körök országjárása.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!