Nem volt nehéz elkötni ezt az autót Nagykanizsán, még akarni sem igazán kellett + fotók

Kalandos éjszaka volt.

Forrás: Facebook2026. 01. 26. 12:31
a lopott autó helye Forrás: Facebook/Zala vármegyei rendőrség
Elkötöttek egy autót szombat éjszaka Nagykanizsán, a Hevesi Sándor utcában – írja a közösségi oldalán a Zala vármegyei rendőrség. 

Kiderült, hogy egy 28 éves zalaapáti férfi vitte el a kocsit, amit a tulajdonos nyitva felejtett, még az indítókulcsot is benne hagyta. A tolvajnak kellett egy autó, hogy elmenjen a volt barátnőjéhez, és Keszthely is az úti célja volt. Két ismerőse is vele tartott, nekik csoportos üzenetben ajánlotta fel, hogy hazaviszi őket. Először átnézte a járművet, talált benne egy márkás sportcipőt, fel is vette, majd útnak indult. 

Balatonmagyaródon azonban megsüllyedt az autóval, így nem tudott továbbmenni.

A rendőrök elfogták az alkalmi sofőrt, akinek jogosítványa sem volt. Jármű önkényes elvétele bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették engedély nélküli vezetés szabálysértésért.

