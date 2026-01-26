A villamoson vette elő a nemi szervét, hogy érintkezzen a nővel, akit az áruházban nézett ki magának

A vádirat szerint a vádlott 2025. augusztus végén, délután, egy miskolci áruházban felfigyelt egy nőre, aki megtetszett neki, ezért követte, majd felszállt utána a villamosra. A sok utas miatt zsúfolt volt a jármű. A vádlott ezt arra használta, hogy egyre közelebb ment a sértetthez, és szorosan mellé állt. A férfi a nadrágján lehúzta a cipzárt, elővette a nemi szervét, amelyet hozzáérintett a nő jobb kezéhez.

A sértett érezte, hogy hozzáértek, lenézve meglátta a vádlott intim testrészét, megijedt és rákiáltott. A vádlott a megállóba érkező villamost azonnal elhagyta.