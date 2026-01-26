nemi szervintimmiskolci járási ügyészség

A villamoson vette elő a nemi szervét, hogy érintkezzen a nővel, akit az áruházban nézett ki magának

Pénzbüntetést kaphat.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 01. 26. 12:00
illusztráció Fotó: Vajda János Forrás: MTI
Vádat emelt egy férfi ellen a Miskolci Járási Ügyészség emberi méltóságot sértő szeméremsértés vétsége miatt, aki a villamoson utazó nőhöz érintette intim testrészét.

A vádirat szerint a vádlott 2025. augusztus végén, délután, egy miskolci áruházban felfigyelt egy nőre, aki megtetszett neki, ezért követte, majd felszállt utána a villamosra. A sok utas miatt zsúfolt volt a jármű. A vádlott ezt arra használta, hogy egyre közelebb ment a sértetthez, és szorosan mellé állt. A férfi a nadrágján lehúzta a cipzárt, elővette a nemi szervét, amelyet hozzáérintett a nő jobb kezéhez. 

A sértett érezte, hogy hozzáértek, lenézve meglátta a vádlott intim testrészét, megijedt és rákiáltott. A vádlott a megállóba érkező villamost azonnal elhagyta.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben pénzbüntetést indítványozott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
