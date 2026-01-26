országbérletbudapestbudapesti közlekedési központbudapest bérlet

Ennyi volt, megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek péntektől

A korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 26. 11:49
illusztráció Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
Megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek péntektől, ugyanakkor többféle bérletet lehet megvenni a BudapestGO-ban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.

A közlemény alapján a korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra.

Emellett beszámolnak arról is, hogy a BudapestGO alkalmazásban elérhető termékek köre bővül: jön az éves Budapest-bérlet cégeknek, az éves országbérlet – ebből lesz teljes árú és kedvezményes, az éves Pest vármegyebérlet, amelyből szintén lesz teljes árú és kedvezményes.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

