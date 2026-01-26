Megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek péntektől, ugyanakkor többféle bérletet lehet megvenni a BudapestGO-ban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.
Ennyi volt, megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek péntektől
A korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra.
A közlemény alapján a korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra.
Emellett beszámolnak arról is, hogy a BudapestGO alkalmazásban elérhető termékek köre bővül: jön az éves Budapest-bérlet cégeknek, az éves országbérlet – ebből lesz teljes árú és kedvezményes, az éves Pest vármegyebérlet, amelyből szintén lesz teljes árú és kedvezményes.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Áruház parkolójában csapott le a gyilkos, a vásárlók szeme láttára
Kalapáccsal ölte meg áldozatát.
Feladta magát a rendőrségen egy Baranya vármegyei férfi, mert megölte az élettársát, de nem tudja, mikor és hol
A rendőrség nyomoz.
Nyugtatóval bódította el áldozatait: súlyos bűncselekmények Miskolcon
Nyugdíjas áldozatai vannak a miskolci rablássorozatnak.
Orbán Viktor: Szombaton Hatvanban találkozunk!
A Heves vármegyei településen folytatódik a digitális polgári körök országjárása.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Áruház parkolójában csapott le a gyilkos, a vásárlók szeme láttára
Kalapáccsal ölte meg áldozatát.
Feladta magát a rendőrségen egy Baranya vármegyei férfi, mert megölte az élettársát, de nem tudja, mikor és hol
A rendőrség nyomoz.
Nyugtatóval bódította el áldozatait: súlyos bűncselekmények Miskolcon
Nyugdíjas áldozatai vannak a miskolci rablássorozatnak.
Orbán Viktor: Szombaton Hatvanban találkozunk!
A Heves vármegyei településen folytatódik a digitális polgári körök országjárása.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!