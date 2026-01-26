Ennyi volt, megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek péntektől

A közlemény alapján a korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra.

Emellett beszámolnak arról is, hogy a BudapestGO alkalmazásban elérhető termékek köre bővül: jön az éves Budapest-bérlet cégeknek, az éves országbérlet – ebből lesz teljes árú és kedvezményes, az éves Pest vármegyebérlet, amelyből szintén lesz teljes árú és kedvezményes.