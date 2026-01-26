Olyan funkciókkal bővül a Waze, amelyekre régóta vártak az autósok

Fennállása során számos hasznos figyelmeztetéssel bővült már a Waze tudása, szól például a közelben történt balesetről, sávelzárásról, félreállt autóról, vasúti autóról és a fix sebességmérő mellett – a jelentések alapján – mobil traffipaxról is. Utóbbi tudás nagyon sokaknak óvott meg már legalább több tízezer forintos bírságtól, ám ne feledjük, a navigációs alkalmazás üzeneteinek alapvető célja mindig a biztonság és az utazás tervezhetőségének javítása. Erre szolgál a közlekedési lámpák hamarosan megjelenő előjelzése is, következő lépésként pedig öt újítás jelenik meg, melyről az Android Authority egy olyan e-mail alapján számolt be, amelyet egy felhasználó kapott a Waze-től. Igazság szerint ezek egy része már közel két évvel ezelőttre, 2024 márciusára ígért fejlesztés, más részük pedig már piactól függően (Magyarországon is) megvalósult:

Előre figyelmeztet az éles kanyarokra, illetve a fizetőkapukra. Ezenkívül a fekvőrendőröket is előre jelzi – utóbbi funkció hazánkban már aktív.

Pontos iránymutatást ad a bonyolult körforgalmakban, hogyan válasszunk az útvonalunkhoz optimálisan sávot.

Mesterséges intelligenciával megtanulja a felhasználó kedvenc útvonalait, és csak akkor javasol alternatívát, ha azzal valóban értékes időmegtakarítás érhető el.

Jelzi, ha megkülönböztető jelzést használó autók (mentők, tűzoltók, rendőrök) állnak az úton, hogy legyen idő lassítani. Elsőként az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban és Franciaországban fog működni.

Előre szól a sebességhatár csökkenéséről, például 50 km/h-s lakott terület felé közeledve. Ez a funkció is aktív már a magyar Waze-ben, egyik célja az üzemanyag-megtakarítás.