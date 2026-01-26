Olyan funkciókkal bővül a Waze, amelyekre régóta vártak az autósok

Fennállása során számos hasznos figyelmeztetéssel bővült már a Waze tudása, szól például a közelben történt balesetről, sávelzárásról, félreállt autóról, vasúti autóról és a fix sebességmérő mellett – a jelentések alapján – mobil traffipaxról is. Utóbbi tudás nagyon sokaknak óvott meg már legalább több tízezer forintos bírságtól, ám ne feledjük, a navigációs alkalmazás üzeneteinek alapvető célja mindig a biztonság és az utazás tervezhetőségének javítása. Erre szolgál a közlekedési lámpák hamarosan megjelenő előjelzése is, következő lépésként pedig öt újítás jelenik meg, melyről az Android Authority egy olyan e-mail alapján számolt be, amelyet egy felhasználó kapott a Waze-től. Igazság szerint ezek egy része már közel két évvel ezelőttre, 2024 márciusára ígért fejlesztés, más részük pedig már piactól függően (Magyarországon is) megvalósult:
- Előre figyelmeztet az éles kanyarokra, illetve a fizetőkapukra. Ezenkívül a fekvőrendőröket is előre jelzi – utóbbi funkció hazánkban már aktív.
- Pontos iránymutatást ad a bonyolult körforgalmakban, hogyan válasszunk az útvonalunkhoz optimálisan sávot.
- Mesterséges intelligenciával megtanulja a felhasználó kedvenc útvonalait, és csak akkor javasol alternatívát, ha azzal valóban értékes időmegtakarítás érhető el.
- Jelzi, ha megkülönböztető jelzést használó autók (mentők, tűzoltók, rendőrök) állnak az úton, hogy legyen idő lassítani. Elsőként az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban és Franciaországban fog működni.
- Előre szól a sebességhatár csökkenéséről, például 50 km/h-s lakott terület felé közeledve. Ez a funkció is aktív már a magyar Waze-ben, egyik célja az üzemanyag-megtakarítás.
