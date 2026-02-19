budapest parkalbánRita ORa

Magyarországon is fellép a koszovói albán származású világsztár

A Budapest Parkban adja elő legnagyobb slágereit Rita Ora július 29-én.

2026. 02. 19. 11:52
Forrás: Live Nation
Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpezsdítse a pesti éjszakát július 29-én – közölte a Live Nation. Az olyan dalokról ismert előadót, mint az Anywhere, a Let You Love Me vagy a Praising You már több hazai fesztiválon láthattuk, most azonban önálló show-val kápráztatja el a magyar közönséget. 

Rita Ora
Rita Ora nyáron felpezsdíti az éjszakát a Budapest Parkban. Forrás: Live Nation

Rita Ora koszovói albán származású, brit énekesnő, színésznő és divatikon. Világszerte tízmilliárd megosztással (stream) büszkélkedhet, valamint 13 top 10-es kislemezzel, amelyek közül négy is az első helyen végzett a brit slágerlistákon. Emellett 

az elsők közt kapta meg a Brit Billion Award elismerést is, miután dalaival átlépte az egymilliárdos lejátszást az Egyesült Királyságban.

Legutóbbi lemeze You & I címen jelent meg 2023-ban és egyből meg is szerezte vele az első helyet az UK Official Independent Albums Chart listán. A Rolling Stone „lenyűgöző szerelmes dalok gyűjteményeként” jellemezte az albumot, rajta olyan slágerekkel, mint a Fatboy Slimmel előadott Praising You vagy a You Only Love Me.

Persze, a You & I előtt is bérelt helye volt a slágerlistákon, többek közt az olyan daloknak köszönhetően, mint a Bang, az Anywhere, vagy a For You, amely a Szabadság ötven árnyalata című dalban is szerepelt. Rita Ora mindemellett igazi sokoldalú személyiség, aki a zene mellett a televíziózás, a kultúra és a divat területén is meghatározó szereplő. Szerepelt A szürke ötven árnyalata, a Pokémon – detektív Pikachu, a Kung Fu Panda: A sárkánylovag című filmekben, valamint az Utódok: Vörös felemelkedése című tévésorozatban is.

Rita Ora korábban olyan hazai fesztiválokon lépett már fel, mint a Balaton Sound, az EFOTT vagy a SZIN,

most pedig megtapasztalhatjuk, milyen, amikor önálló show-val nyűgözi le közönségét július 29-én, a Budapest Parkban.

A koncertre elsőként a regisztrált Live Nation-tagok válthatnak jegyet február 20-án, 11 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés 23-án, 11 órától indul a különböző platformokon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
