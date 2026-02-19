James Bond kedvencei Budapestet is beveszik: jön a Duran Duran arénashow-ja

Rendkívüli

A brit új hullám koronázatlan királyai 2026 nyarán visszatérnek a magyar fővárosba. A Simon Le Bon vezette Duran Duran nemcsak a nosztalgiára épít: egy grandiózus, audiovizuális utazást ígérnek a Papp László Budapest Sportarénában.

2026. 02. 19. 8:55
A Duran Duran együttes klasszikus felállása 1983-ban, (balról jobbra): Roger Taylor, Nick Rhodes, Simon Le Bon, Andy Taylor és John Taylor Forrás: Wikipédia
Újabb állomást jelentettek be a Duran Duran világ körüli turnéján: a zenekar június 28-án ad koncertet Budapesten, a Papp László Budapest Sportarénában. A bejelentés különös súlyt kap a közép-európai rajongók körében, hiszen a csapat legutóbbi budapesti látogatása óta a kultuszuk csak tovább erősödött, különösen a 2022-es Rock and Roll Hírességek Csarnokába való beiktatásuk után.

Duran Duran
A Duran Duran koncertre a jegyértékesítés február 20-án indul (Forrás: Facebook)

A szervezők, a Green Stage Production közleménye szerint a produkció túllép a hagyományos „best of” koncertek keretein. Nick Rhodes billentyűs és látványfelelős irányításával egy olyan modern show érkezik, amely a divatot, a filmművészetet és a legkorszerűbb színpadtechnikát ötvözi.

A műsor felépítése egy tudatos ívet követ: az olyan robbanékony, táncparkettre szánt slágerek, mint a The Wild Boys vagy a Rio, mellett az intimebb pillanatok – például az Ordinary World vagy a Come Undone – biztosítják az érzelmi mélységet. A repertoár különlegessége az A View to a Kill, az egyetlen James Bond-betétdal, amely valaha is vezetni tudta az amerikai Billboard-listát.

A Duran Duran relevanciája negyven év után is töretlen. A zenekar, amelynek hatását Diana hercegnő egykori rajongásától David Lynch szürrealista koncertfilmjéig számos kulturális hivatkozás jelzi, ma is az eredeti alapító tagokkal – Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes és Roger Taylor – turnézik.

A Duran Duran mindig is az állandó megújulásról és az újdonságról szólt

– szók a zenekar hitvallása. 

A júniusi budapesti fellépés alkalmat ad arra, hogy a magyar közönség is megtapasztalja azt az eleganciát és energiát, amellyel a birminghami négyes több mint százmillió lemezt adott el világszerte.

A hivatalos jegyértékesítés 2026. február 20., péntek 10.00 órakor kezdődik. 

 

