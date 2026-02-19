Kövesse velünk a Béketanács első ülését percről percre! + videó

Egy friss beszámoló szerint az Egyesült Államok a 2003-as iraki invázió óta nem látott mértékű légi haderőt csoportosít át a Közel-Keletre.

Az iraki háború annak idején a Bagdad elleni „sokk és félelem” bombázási kampánnyal kezdődött, amely az amerikai katonai erő látványos demonstrációja volt. A Wall Street Journal értesülései szerint Washington most egy esetleges Irán elleni csapás lehetőségét mérlegeli. Ennek jegyében korszerű F–35-ös és F–22-es vadászgépeket vezényeltek a térségbe, valamint úton van egy második repülőgép-hordozó is, fedélzetén csapásmérő és elektronikai hadviselésre alkalmas repülőgépekkel

– írja a The Guardian.

Amerikai tisztviselők a lapnak azt mondták: az összpontosított haderő lehetőséget adna az Egyesült Államoknak egy akár hetekig tartó légi hadjárat végrehajtására Irán ellen. Donald Trump elnök több tájékoztatót is kapott a lehetséges forgatókönyvekről, amelyek célja – a források szerint – az iráni rezsim és regionális szövetségesei számára a lehető legnagyobb kár okozása.

A felvázolt opciók között szerepel egy olyan művelet, amely iráni politikai és katonai vezetők likvidálását célozná, valamint légi csapások indítása nukleáris és ballisztikus rakétalétesítmények ellen – teszi hozzá a portál.