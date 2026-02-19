Kövesse velünk a Béketanács első ülését percről percre! + videó
Több mint húsz ország vezetője vesz részt csütörtökön Washingtonban a Béketanács első ülésén. A tanácskozást Donald Trump amerikai elnök nyitja meg, a rendezvény helyszíne a fővárosban működő, az ő nevét viselő békeintézet (Donald J. Trump Institute of Peace). Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.
Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére 2026. január 22-én, a davosi Világgazdasági Fórumon alakult meg a Béketanács , amely a nemzeti szuverenitásra és a közvetlen egyeztetésekre építve kíván hozzájárulni a konfliktusok rendezéséhez. A testület ma tartja első, washingtoni ülését. Orbán Viktor miniszterelnök személyes részvétele és Magyarország alapítói státusza azt jelzi: hazánk geopolitikai súlya érezhetően megerősödött.
Élőben Washingtonból:
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Cikkünk folyamatosan frissül 8 bejegyzés
5 perce frissült 14:24
Történelmi léptékű amerikai légi mozgósítás a Közel-Keleten – 2003 óta a legnagyobb
Egy friss beszámoló szerint az Egyesült Államok a 2003-as iraki invázió óta nem látott mértékű légi haderőt csoportosít át a Közel-Keletre.
Az iraki háború annak idején a Bagdad elleni „sokk és félelem” bombázási kampánnyal kezdődött, amely az amerikai katonai erő látványos demonstrációja volt. A Wall Street Journal értesülései szerint Washington most egy esetleges Irán elleni csapás lehetőségét mérlegeli. Ennek jegyében korszerű F–35-ös és F–22-es vadászgépeket vezényeltek a térségbe, valamint úton van egy második repülőgép-hordozó is, fedélzetén csapásmérő és elektronikai hadviselésre alkalmas repülőgépekkel
Amerikai tisztviselők a lapnak azt mondták: az összpontosított haderő lehetőséget adna az Egyesült Államoknak egy akár hetekig tartó légi hadjárat végrehajtására Irán ellen. Donald Trump elnök több tájékoztatót is kapott a lehetséges forgatókönyvekről, amelyek célja – a források szerint – az iráni rezsim és regionális szövetségesei számára a lehető legnagyobb kár okozása.
A felvázolt opciók között szerepel egy olyan művelet, amely iráni politikai és katonai vezetők likvidálását célozná, valamint légi csapások indítása nukleáris és ballisztikus rakétalétesítmények ellen – teszi hozzá a portál.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
Trump tisztviselői 5000 fős katonai bázist terveznek építeni Gázában
A Trump-adminisztráció egy 5000 fős katonai bázis építését tervezi Gázában, több mint 350 hektáron elterülő területen, a Guardian által áttekintett Béketanács szerződéskötési nyilvántartásai szerint.
A tervek szerint a helyszínt egy jövőbeli Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF) katonai műveleti bázisává alakítanák. Az ISF-et többnemzetiségű, csapatokat felajánló országok részvételével hoznák létre, és az újonnan megalakult Béketanács alá tartozna, amelynek célja Gáza irányításának megszervezése. A Béketanács elnöke Donald Trump, a vezetésben pedig veje, Jared Kushner is szerepet kap.
A Guardian által megismert tervek szerint a katonai bázist több ütemben építenék ki, végleges mérete mintegy 1400×1100 méter lenne. A létesítményt 26, pótkocsira szerelt páncélozott őrtorony, kézifegyveres lőtér, bunkerek és egy katonai felszereléseket tároló raktár venné körül. Az egész komplexumot szögesdróttal kerítenék be.
34 perce frissült 13:55
Orbán Viktor: Hamarosan kezdődik a Béketanács
Kövessétek élőben itt, a Facebook-oldalamon! – írja közösségi oldalán Orbán Viktor.
42 perce frissült 13:47
Georgia államba is ellátogat Trump
Miközben Donald Trump – sajtóértesülések szerint – egy esetleges Irán elleni katonai lépést mérlegel, és Washingtonban elnököl a Béketanács első ülésén, a mai napon Georgia államba is ellátogat, hogy megerősítse a Republikánus Párt pozícióit a kulcsfontosságú félidős választások előtt.
A Trump-adminisztráció tájékoztatása szerint az út középpontjában a gazdaság áll majd, ugyanakkor az elnök felkeresi Georgia északnyugati részén Róma városát is. Ez abban a kongresszusi körzetben található, amelyet korábban Marjorie Taylor Greene képviselt, aki januárban – az elnökkel kialakult konfliktusa után – lemondott tisztségéről. Utódjáról március 10-én tartanak rendkívüli választást.
„Georgia nyilvánvalóan rendkívül fontos állam az elnök és a Republikánus Párt számára” – fogalmazott a látogatás előestéjén Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.
1 órája frissült 13:16
A Béketanács első ülése
Csütörtökön van Donald Trump amerikai elnök Béketanácsának első ülése, amelyet azzal a céllal hívott életre, hogy lezárja a gázai háborút.
A tanácskozáson több mint 45 ország képviselőjének részvételére számítanak.
Több meghatározó európai szövetséges azonban visszautasította a meghívást, mivel aggályaik vannak a testület működésével kapcsolatban, illetve attól tartanak, hogy az a jövőben az ENSZ riválisává válhat – írja a The Guardian.
A csúcstalálkozóra majdnem három hónappal azután kerül sor, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa jóváhagyta az Egyesült Államok által támogatott tűzszüneti tervet, amely kétéves mandátumot adott a Béketanácsnak a Gázai övezet demilitarizálásának és újjáépítésének felügyeletére. Továbbra is rendezetlen kérdés azonban a Hamász lefegyverzése, az izraeli csapatok kivonása, az újjáépítés mértéke, valamint a humanitárius segélyek bejutása a térségbe.
3 órája frissült 11:07
Nő Magyarország tekintélye a Béketanácsban + videó
Magyarország alapító tagként vesz részt a Donald Trump kezdeményezésére létrejött Béketanács munkájában, ami Deák Dániel szerint egyértelműen jelzi a magyar külpolitika sikerét és hazánk geopolitikai súlyának erősödését. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a Magyar Nemzetnek arról beszélt: mindez nemcsak diplomáciai presztízskérdés, hanem gazdasági és biztonságpolitikai előnyökkel is jár.
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
A Béketanács létrejötte kapcsán Deák Dániel a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: az új fórum azért alakult meg, mert az ENSZ keretein belül nem sikerült rendezni a fegyveres konfliktusokat. Mint mondta, Donald Trump is egyértelművé tette, hogy a személyes találkozókra és a többoldalú egyeztetésekre helyezik a hangsúlyt.
Az elemző szerint „a gázai konfliktus esetében ez sikeres volt”, és az orosz–ukrán háború rendezése is hasonló gondolkodás mentén halad. Úgy véli, nem véletlen, hogy „a mostani amerikai adminisztráció ezen a gondolkodásmentén érte azt el, hogy leüljön az orosz és az ukrán fél a tárgyalóasztalhoz”.
Deák Dániel hangsúlyozta: „az, hogy Magyarország alapító tagja ennek az új intézménynek, jelzi a magyar külpolitika sikerét és Magyarország geopolitikai szerepének az erősödését”. Hozzátette, az amerikai külügyminiszter budapesti látogatásán is kiemelte, hogy Magyarország „a nemzet érdekét követő külpolitikát képvisel”, ami hozzájárul ahhoz, hogy „a nemzetközi geopolitikai kérdésekben is kiemelt szerepet kap hazánk”.
Az elemző szerint mindez „Magyarország szerepének, tekintélyének növekedését eredményezi”, és „megtiszteltetés és egyértelműen előny Magyarország számára, hogy ott lehet a Béketanács alakuló ülésén, és Donald Trump meghívására Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonba utazott”.
3 órája frissült 11:05
Magyarország szerepe meghatározó a Béketanácsban
Január 22-én, Donald Trump elnök kezdeményezésére alakult meg a nemzetközi szervezet, amelynek Magyarország alapító tagja. A tanács eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a Gázai övezetben, Izrael és a Hamász között létrejött megállapodást felügyelje. A testület szerepe már messze túlmutathat a gázai konfliktus utáni rendezésen. Orbán Viktor kormányfő is felszólal a Béketanács első ülésén Washingtonban.
Január 22-én írták alá a Béketanács alapító okiratát Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
3 órája frissült 11:04
Trump elindítja a Béketanácsot – Magyarország a béke asztalánál ül
Történelmi jelentőségű diplomáciai siker: miközben Brüsszel a háborús pszichózisban égve a kötelező sorkatonai szolgálatot és a fegyverszállításokat erőlteti, Magyarország a globális béketeremtés elitklubjának alapító tagjává vált. Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére Davosban megalakult a Béketanács, amely az ENSZ tehetetlenségét ellensúlyozva, a nemzetek szuverenitására és a józan észre építve teremthet rendet a lángba borult világban. Orbán Viktor miniszterelnök személyes részvétele és alapítói státusa jelzi: Magyarország geopolitikai súlya sosem volt még ilyen nagy.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!