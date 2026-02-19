Orbán Viktor: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen

Orbán Viktor miniszterelnök élő sajtótájékoztatón számol be a washingtoni Béketanács-ülés tapasztalatairól.
Magyarország alapító tagként vett részt a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrejött testület munkájában, amelynek első ülését az Egyesült Államok fővárosában rendezték meg.
A sajtótájékoztató elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, január 22-én Davosban aláírták a csatlakozási megállapodásokat a Béketanácshoz, a Béketanács munkájában részt venni kívánó országok, és a mai napon Donald Trump elnök meghívására itt Washingtonban megtörtént a Béketanács alakuló ülése, valamint a Béketanács alapdokumentumainak elfogadása, mintegy 30 ország vezetőinek jelenlétében, akik között az egyetlen európai uniós alapító tagként Orbán Viktor képviselte Magyarországot.
A béketanács alakuló ülése mellett miniszterelnök úr kétoldalú tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel is, ahol a gazdasági együttműködés további fokozását, az ukrajnai béketeremtés lehetőségét és Trump elnök úr nagy nemzetközi együttműködésre vonatkozó terveit vitatták meg
– fogalmazott a külügyminiszter.
Sűrűvé vált a nemzetközi politika – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Béketanács ülése után tartott sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett, három hónappal ezelőtt járt Washingtonban, majd a davosi találkozón vett részt Donald Trump társaságában.
A béketanács egy reakció valójában. A mi értelmezésünkben az történt, hogy léteznek nagy nemzetközi szervezetek, mamutok is, mint az ENSZ, amelynek az a dedikált, meghatározott, kirendelt, elvárt célja, hogy a konfliktusmennyiséget, a válsággócoknak a veszélyességét, az csökkentse. És azt látjuk hosszú évek óta, hogy ezek a hagyományos és bevett nemzetközi intézmények nem látják el, nem tudják ellátni ezt a feladatukat
– fogalmazott a miniszterelnök. Mint mondta, ez váltotta ki az amerikai kezdeményezést, hogy „próbáljuk valahogy másképpen”. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy nem zárják be a régi intézményeket, hanem próbáljunk egy más logika mentén létrehozni országcsoport együttműködéseket, akik nem konferenciákat tartanak, hanem meghatározott felajánlásokat tesznek, valamilyen részt vállalnak egy probléma megoldásában. Az egészet Gáza váltotta ki, tehát onnan indultunk, ahogy egy rendes üzletemberekből álló pragmatikus amerikai kormány esetében ez logikus – fogalmazott a miniszterelnök.
