Orbán Viktor: Irány Amerika!

Ha már nem mi fedeztük fel, most legalább bevesszük – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor.

2026. 02. 18. 22:41
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Ha már nem mi fedeztük fel, most legalább bevesszük – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a rövid videóban azt is hozzátette:

Irány Amerika, hajrá magyarok!  

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

