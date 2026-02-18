Nemzeti SzínházVidnyánszky AttilarendezőMITEMelőadás

Nyugaton a színházak politikai harcszínterekké alakulnak – A MITEM a párbeszédet választja

Jelentős társulatok, világhírű rendezők és fesztiváldíjas előadások érkeznek a tizenharmadik Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozóra (MITEM), amelyet április 10. és május 10. között rendeznek meg a Nemzeti Színházban. Az egy hónapon át tartó seregszemlén szerb, román, francia, olasz, katalán, skót, frízföldi, japán és tatár társulatok is bemutatkoznak.

Petrovics Gabriella
2026. 02. 18. 18:45
A tizenharmadik MITEM programját ismertető sajtótájékoztató résztvevői Fotó: Havran Zoltán
A MITEM programja idén is a klasszikus és kortárs művek izgalmas egyensúlyára épül. A színházkedvelők Shakespeare-től a modern európai alkotókig széles spektrumon válogathatnak. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója a szerdai sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a MITEM alapelvei a kezdetek óta változatlanok: olyan nyitott színházi fesztivált kívántak létrehozni, ahol valódi párbeszéd, szakmai találkozások és bátor viták is megvalósulhatnak.

Viktor Rizsakov a Szívem királynője című előadást állítja színpadra az idei MITEM-en. Fotó: Havran Zoltán

A MITEM-en minden színházi nyelv teret kap

– A világ tendenciáit látva azt tapasztaljuk, hogy egyre kirekesztőbbek az európai fesztiválok, ám a MITEM-re a sokszínűség jellemző – fogalmazott Vidnyánszky Attila, hozzátéve, hogy mindig barátokra lelnek, hiszen hosszú ideje szoros együttműködésben dolgoznak a bukaresti Nemzeti Színházzal, a szerb Nemzeti Színházzal, a Plovdivi Dráma Színházzal vagy a kassai Nemzeti Színházzal. A vezérigazgató rámutatott, hogy ebben a zűrzavaros világban a párbeszéd a legfontosabb és az, hogy kíváncsiak legyünk egymásra.

Nyugaton a színházak politikai harcszínterekké alakulnak, egyre nehezebb olyan előadást találni, ami önmagában a színházról szól. Sokan várjuk a fordulatot, hogy visszatér a színház a lényegéhez, ezért olyan előadásokat válogattunk most is a MITEM-re, ahol minden színházi nyelv teret kap

– emelte ki.

Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a MITEM-re a színházi világ meghatározó szakemberei érkeznek évről évre, ami jelzi, hogy külföldön elismerik az itt zajló munkát.

A Nemzetiségi Színházak Világszövetségének titkára, Kirill Fokin drámaíró, dramaturg szerint meg kell találni, hol lehet friss, új színházi előadásokat létrehozni. Mint kiemelte, a MITEM-en külön blokk lesz többek között tatár, skót, katalán, frízlandi és észak-macedóniai török társulat részvételével.

Kulcsár Edit Ágota, a MITEM főszervezője, a Nemzeti Színház dramaturgja a programokat ismertetve elmondta, hogy a fesztivál Shakespeare III. Richárdjával kezdődik a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata előadásában, és ezzel a darabbal is zárul, hiszen az utolsó esten az izraeli Gesher Színház is ezt adja elő a maga értelmezésében. A két feldolgozás izgalmas párhuzamot ígér, hiszen mindkettő a klasszikus dráma kortárs érvényességét vizsgálja.

Április 13-án Valère Novarina rendezésében érkezik a Gondolatalakok című előadás a francia La Colline – Théatre National társulatától, visszatér Diana Dobreva és a Plovdivi Dráma Színház az Oidipusz és a próféták című darabbal. A bukaresti Nemzeti Színház Andrej Serban rendezésében adja elő a Stuart Máriát, amely legutóbb két elismerést kapott a Román Színházi Szövetség díjkiosztóján. A Galiaskar Kamal Kazanyi Állami Tatár Színház a Lelkem kukoricája című darabot hozza el Budapestre. A Kanáripaprikást Feledi János rendezésében láthatja a közönség a Feledi Project – Asterion Project előadásában.

A magyar–szerb kulturális évad miniszteri biztosa, Rusz Milán kifejtette, hogy Oláh Tamás, Béres Márta és Andrej Boka darabját, a Játssz velem!-et a Szabadkai Gyermekszínház szerb és magyar nyelven egyaránt előadja a MITEM-en. Bemutatkozik a Belgrádi Nemzeti Színház is A képzelt beteggel, valamint Akvárium című előadásával érkezik a Szabadkai Népszínház, továbbá tárgyalnak az Újvidéki Színház fellépéséről is.

A MITEM-hez elsőként csatlakozó rendezők egyike, Viktor Rizsakov idén a Szívem királynője című előadást állítja színpadra Trill Zsolt, Szűcs Nelli és Polyák Anita szereplésével.

Az alkotó szerint semmi sem fontosabb ma, amikor az egész világ rengeteg megrázkódtatást él át, minthogy a színház nyelvén beszéljünk egymással. Hiszen a színház olyan tér, ahol az emberek megoszthatják egymással legmélyebb érzéseiket is. Az angol történet az öregedésről, a búcsúzásról és a kegyelemről szól. Arról, hogy a szeretet képes feloldani a múlt hibáit, és méltóságot adni az elmúlásnak.

 

