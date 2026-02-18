Mi a közös a Rákosi hatvanadik születésnapjára rendezett bizarr gála és a gyermekéről lemondó, bánatába belehaló anya között?

Csak ízelítőt tudunk adni abból a kavalkádból, amire a Magyar Állami Operaház jövő évi, Keleti éj szezon elnevezésű évadában készül. Próbáljuk minden szegmensre ráirányítani olvasóink figyelmét, de a lista korántsem lesz teljes.

Bejelentették az Operaház Keleti éj szezon elnevezésű évadának repertoárját

Hatalmas öröm, hogy a Pillangókisasszony visszatér.

Puccini műve, amit nem lehet könnyek nélkül végigülni, most olyan rendezést kap, amelyben a történés a női főszereplő és gyermekének szemszögét hangsúlyozza.

És ki tudná a legjobban láttatni a női szemléletet, mint egy női rendező. Az operaház és a Genfi Nagyszínház újabb együttműködésében megvalósuló produkciót az európai operaszínpadok egyik legkeresettebb fiatal tehetsége, a cseh Barbora Horáková rendezi.

Kodály Zoltán előtt tisztelegve visszatér a száz éve bemutatott Háry János.

A hazaszeretet és tiszta szerelem szilárd talaján álló darab két főszerepét a határon túlról származó művészek éneklik: a székely Sándor Csaba, valamint a felvidéki Balga Gabriella.

De erdélyi születésű a darab rendezője is, Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, akinek első operaházi produkciója tiszteletben tartja az eredeti mű szellemiségét, miközben nyitott a jelen lehetőségeire. A darab Háry Jancsika néven ősbemutatót is kap, kifejezetten gyerekeknek szóló formában.