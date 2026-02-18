bemutatóbalettoperaház

Mi a közös a Rákosi hatvanadik születésnapjára rendezett bizarr gála és a gyermekéről lemondó, bánatába belehaló anya között?

Másfél órán keresztül sorolták a Magyar Állami Operaház szerdai évadbejelentő sajtótájékoztatóján azokat a darabokat, amelyeket jövőre megtekinthetünk az intézmény helyszínein. Új bemutatókkal és repertoárjuk nagy sikereivel, valódi csemegékkel és népszerű operákkal, illetve balettelőadásokkal is készülnek. Bizton állíthatjuk, jövőre is mindenki az Operába jár majd, főleg hogy bővítik a kedvező áron megtekinthető sikerdarabok listáját.

Kató Lenke
2026. 02. 18. 17:04
Csak ízelítőt tudunk adni abból a kavalkádból, amire a Magyar Állami Operaház jövő évi, Keleti éj szezon elnevezésű évadában készül. Próbáljuk minden szegmensre ráirányítani olvasóink figyelmét, de a lista korántsem lesz teljes.

opera
Bejelentették az Operaház Keleti éj szezon elnevezésű évadának repertoárját

Hatalmas öröm, hogy a Pillangókisasszony visszatér. 

Puccini műve, amit nem lehet könnyek nélkül végigülni, most olyan rendezést kap, amelyben a történés a női főszereplő és gyermekének szemszögét hangsúlyozza. 

És ki tudná a legjobban láttatni a női szemléletet, mint egy női rendező. Az operaház és a Genfi Nagyszínház újabb együttműködésében megvalósuló produkciót az európai operaszínpadok egyik legkeresettebb fiatal tehetsége, a cseh Barbora Horáková rendezi.

Kodály Zoltán előtt tisztelegve visszatér a száz éve bemutatott Háry János. 

A hazaszeretet és tiszta szerelem szilárd talaján álló darab két főszerepét a határon túlról származó művészek éneklik: a székely Sándor Csaba, valamint a felvidéki Balga Gabriella. 

De erdélyi születésű a darab rendezője is, Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, akinek első operaházi produkciója tiszteletben tartja az eredeti mű szellemiségét, miközben nyitott a jelen lehetőségeire. A darab Háry Jancsika néven ősbemutatót is kap, kifejezetten gyerekeknek szóló formában.

További bemutatóként érkezik még Verdi A trubadúrja, Richard Strauss Saloméja, sőt Debussy-ősbemutató is lesz. 

Az üdvözült lány című, az Operában még soha be nem mutatott kantátája, továbbá a legutóbb több mint száz éve játszott A tékozló fiú egy kísérleti előadásban egyazon este kerül színpadra Liszt Sardanapalo című, be nem fejezett operájával. 

Az igazi csemegének ígérkező darabot a debütáló Nagy Péter István viszi színpadra.

Egy bizarr különlegesség is érkezik: a Rákosi 60/75 című múltidéző gála. 

A borzongató előadás nem kisebb eseményt idéz meg, mint amikor 1952-ben a Magyar Állami Operaházban megünnepelték Rákosi Mátyás 60. születésnapját egy gála keretében. Az „átkosban” vélhetően ez az este jelenthette a személyi kultusz legabszurdabb csúcspontját. 

Hetvenöt évvel később mi is átérezhetjük ezt az „élményt”, egyfajta történelmi időutazás során, amelyben a diktátor mellett megjelennek a kor meghatározó alakjai is.

A sajtóeseményen elmondták, hogy a Magyar Nemzeti Balett egyik nagy előnyének tartják még a táncosok is, hogy sok klasszikus balettelőadást játszanak. Jövőre a hatalmas érdeklődésnek örvendő A diótörő mellett érkezik A hattyúk tava, de látható lesz a Szöktetés a szerájból, A csodálatos mandarin és A bajadér is.

Számos sikerelőadás várható az Eiffel Műhelyházban is, ahova jóval kedvezőbb árú jegyet lehet váltani, így érdemes figyelni az Opera.hu-t.

Az Operaház évadkalendáriuma itt érhető el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
