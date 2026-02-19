Kitálaltak Orbán Viktor kártyapartnerei: kiderült, milyen ultijátékos a miniszterelnök + videó

– Ahogy a politikában, úgy az ultiban is vigyázni kell vele – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő Orbán Viktorról. Mint arról beszámoltunk, a miniszterelnök megalapította az Ulti Digitális Polgári Kört hétfőn a tabáni Gösserben.

A kormányfő Pintér Sándor belügyminiszterrel, Nógrádi Györggyel és Korda Györggyel ült le a minap kártyázni. Az izgalmas játékról most közösségi oldalán tett közzé videót.

Vannak a profik és vannak a lelkes amatőrök

– mutatott magára az utóbbinál Orbán Viktor.

A videóból az is kiderült, hogy Pintér Sándor a gimnáziumban kezdett el ultizni. Legtöbbet akkor játszott, amikor egyetemre járt. Mikor rendőr lett, abbahagyta, de most ismét előkerült az életében a játék.

Azt vártam, hogy egyszer a magyar televízióban Korda Györgynek a hangját nem póker aláfestésként hallhatom, hanem ulti

– árulta el kártyázás közben a miniszterelnök. A népszerű énekes-műsorvezető rámutatott, a túl sok lap miatt nem lehet közvetíteni ezt a játékot.

Arra a kérdésre, hogy ki áll nyerésre, Korda György azt mondta: „Kicsit restellem, de én. De ez játék. Ez bármelyik pillanatban megfordulhat” – tette hozzá. Az énekes elmondta, Orbán Viktor jól ultizik, jó partner.

Távozása után egyébként a miniszterelnök azt mondta, hogy veszített a játék során.

