Kitálaltak Orbán Viktor kártyapartnerei: kiderült, milyen ultijátékos a miniszterelnök + videó

– Ahogy a politikában, úgy az ultiban is vigyázni kell vele – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő Orbán Viktorról. Mint arról beszámoltunk, a miniszterelnök megalapította az Ulti Digitális Polgári Kört hétfőn a tabáni Gösserben.
A kormányfő Pintér Sándor belügyminiszterrel, Nógrádi Györggyel és Korda Györggyel ült le a minap kártyázni. Az izgalmas játékról most közösségi oldalán tett közzé videót.
Vannak a profik és vannak a lelkes amatőrök
– mutatott magára az utóbbinál Orbán Viktor.
A videóból az is kiderült, hogy Pintér Sándor a gimnáziumban kezdett el ultizni. Legtöbbet akkor játszott, amikor egyetemre járt. Mikor rendőr lett, abbahagyta, de most ismét előkerült az életében a játék.
Azt vártam, hogy egyszer a magyar televízióban Korda Györgynek a hangját nem póker aláfestésként hallhatom, hanem ulti
– árulta el kártyázás közben a miniszterelnök. A népszerű énekes-műsorvezető rámutatott, a túl sok lap miatt nem lehet közvetíteni ezt a játékot.
Arra a kérdésre, hogy ki áll nyerésre, Korda György azt mondta: „Kicsit restellem, de én. De ez játék. Ez bármelyik pillanatban megfordulhat” – tette hozzá. Az énekes elmondta, Orbán Viktor jól ultizik, jó partner.
Távozása után egyébként a miniszterelnök azt mondta, hogy veszített a játék során.
