Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

ulti digitális polgári körkorda györgyjátéknógrádi györgyorbán viktorpintér sándor

Kitálaltak Orbán Viktor kártyapartnerei: kiderült, milyen ultijátékos a miniszterelnök + videó

Legendákkal ült le játszani a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 13:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ahogy a politikában, úgy az ultiban is vigyázni kell vele – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő Orbán Viktorról. Mint arról beszámoltunk, a miniszterelnök megalapította az Ulti Digitális Polgári Kört hétfőn a tabáni Gösserben.

A kormányfő Pintér Sándor belügyminiszterrel, Nógrádi Györggyel és Korda Györggyel ült le a minap kártyázni. Az izgalmas játékról most közösségi oldalán tett közzé videót.

Vannak a profik és vannak a lelkes amatőrök

– mutatott magára az utóbbinál Orbán Viktor.

A videóból az is kiderült, hogy Pintér Sándor a gimnáziumban kezdett el ultizni. Legtöbbet akkor játszott, amikor egyetemre járt. Mikor rendőr lett, abbahagyta, de most ismét előkerült az életében a játék.

Azt vártam, hogy egyszer a magyar televízióban Korda Györgynek a hangját nem póker aláfestésként hallhatom, hanem ulti

– árulta el kártyázás közben a miniszterelnök. A népszerű énekes-műsorvezető rámutatott, a túl sok lap miatt nem lehet közvetíteni ezt a játékot.

Arra a kérdésre, hogy ki áll nyerésre, Korda György azt mondta: „Kicsit restellem, de én. De ez játék. Ez bármelyik pillanatban megfordulhat” – tette hozzá. Az énekes elmondta, Orbán Viktor jól ultizik, jó partner. 

Távozása után egyébként a miniszterelnök azt mondta, hogy veszített a játék során. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök megalapította az Ulti Digitális Polgári Kört (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu