Orbán Viktor különleges rangadón vett részt

Talányos bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán a kormányfő. „Rangadó” – írta Orbán Viktor, aki jelezte, hogy este fény derül a részletekre is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 18. 14:51
„Ulti mélyvízben, cápák között” – írta a Facebook-oldalán közzétett fotójához Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő a közismerten profi ultis, Korda György énekes, és a kártyajátékban szintén nem kezdő Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő társaságában látható a képen, amin a következő felirat áll: „Rangadó”. 

Este minden kiderül! 

– ígérte a miniszterelnök, aki a minap jelentette be, hogy megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)


