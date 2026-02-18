Orbán Viktor különleges rangadón vett részt

„Ulti mélyvízben, cápák között” – írta a Facebook-oldalán közzétett fotójához Orbán Viktor miniszterelnök.
A kormányfő a közismerten profi ultis, Korda György énekes, és a kártyajátékban szintén nem kezdő Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő társaságában látható a képen, amin a következő felirat áll: „Rangadó”.
Este minden kiderül!
– ígérte a miniszterelnök, aki a minap jelentette be, hogy megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör.
