Orbán Viktor: Megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör

Kiderült, hogy alakult a miniszterelnök hétfő estéje.

2026. 02. 17. 14:16
Bemutatták a Fidesz-KDNP országos listáját Budapesten Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
– Hahó, Harcosok! Tegnap este megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör. Nem ez volt a legjobb napom. A veszteség azért viselhető – írta a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében Orbán Viktor miniszterelnök. Az Deák Dániel politikai elemző bejegyzéséből derült ki, hogy a kormányfő hétfőn este Pintér Sándor belügyminiszterrel és Korda Györggyel ultizott.

megerősítettük a szövetségünket az amerikai külügyminiszterrel. Vállaltam, hogy elérem a mentességet az amerikaiaknál az  energetikai szankciók alól, és amit vállaltam, teljesítettem. Amíg nemzeti kormány van, amerikai szankciók nem fenyegetik a magyar rezsicsökkentést.

A miniszterelnök elárulta, reggel a Kossuth- és Széchenyi-díj bizottság ülésén is járt, a jelölteket pedig fantasztikusnak nevezte. Elárulta, a nap hátralevő részében a kormányülésre készül a kormányfő. 

Az ukránok betartanak nekünk, nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket. Egyeztettünk a szlovákokkal, és holnap döntünk a szükséges lépésekről

– jelentette ki Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Fidesz–KDNP országos listájának bemutatásán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

