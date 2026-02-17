Orbán Viktor: Megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör

– Hahó, Harcosok! Tegnap este megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör. Nem ez volt a legjobb napom. A veszteség azért viselhető – írta a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében Orbán Viktor miniszterelnök. Az Deák Dániel politikai elemző bejegyzéséből derült ki, hogy a kormányfő hétfőn este Pintér Sándor belügyminiszterrel és Korda Györggyel ultizott.

Kiemelte,

megerősítettük a szövetségünket az amerikai külügyminiszterrel. Vállaltam, hogy elérem a mentességet az amerikaiaknál az energetikai szankciók alól, és amit vállaltam, teljesítettem. Amíg nemzeti kormány van, amerikai szankciók nem fenyegetik a magyar rezsicsökkentést.

A miniszterelnök elárulta, reggel a Kossuth- és Széchenyi-díj bizottság ülésén is járt, a jelölteket pedig fantasztikusnak nevezte. Elárulta, a nap hátralevő részében a kormányülésre készül a kormányfő.

Az ukránok betartanak nekünk, nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket. Egyeztettünk a szlovákokkal, és holnap döntünk a szükséges lépésekről

– jelentette ki Orbán Viktor.