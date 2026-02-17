mogyoródmedveveszélyönkormányzat

Medvét láttak Mogyoródnál

A nagyközség önkormányzata elővigyázatosságra kérte a helyieket.

2026. 02. 17. 13:25
Medvét észleltek Mogyoród külterületén – hívta fel a figyelmet a nagyközség önkormányzata közösségi oldalán.

Az állatot a Kukukkhegy fölötti erdős résznél, a bánya fölötti területen látták.

A Pest vármegyei település vezetése arra kérte a helyieket, hogy

  • kerüljék az erdős, bokros területeket;
  • a gyermekeket ne engedjék egyedül a határba;
  • a hulladékot zárt edényben tárolják;
  • házi- és haszonállataikat tartsák biztonságos helyen.

A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy

aki látja a medvét, ne közelítse meg, hanem tárcsázza a 112-es segélyhívót.

Az illetékes hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet – írták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


