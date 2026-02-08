medveszékelykőturista

Medve elől menekültek a magyar turisták, egy sziklán ragadtak

Két magyar turista került bajba Székelykőn, amikor medve elől menekülve egy nehezen megközelíthető, meredek sziklán rekedtek.

Magyar Nemzet
Forrás: Maszol.ro2026. 02. 08. 12:07
A hegyimentők beszámolója szerint szombaton két magyarországi turista egy medve elől menekülve egy meredek területre jutottak, ahonnan nem tudtak önerőből lejutni – írta a Maszol.ro.

A mentőcsapatok, miután megtalálták őket, segítettek nekik biztonságosan leereszkedni a hegyről. A kalandot szerencsére sérülések nélkül úszták meg.

A mai Magyarország területén is egyre gyakoribbak a medveészlelések. Legutóbb, január végén Cserhátsurány polgármestere intette óvatosságra a település lakóit és a turistákat, miután medvenyomokat találtak.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


