A heavy metal színtér egyik legnagyobb hatású zenekara érkezik Budapestre

A 44 éve aktív Voivod a mai napig a heavy metal színtér egyik legegyedibb és legnagyobb hatású zenekara. Különleges zenéjük mellett a sci-fit és a posztapokaliptikus irodalmat ötvöző világuk ejtette rabul a hallgatókat, nem beszélve a bandát alapító Away ezekhez megálmodott grafikáiról. A Voivod legutóbb 40. születésnapját ünnepelte nálunk, most pedig július 14-én az Analog Music Hallban térnek vissza magyar rajongóikhoz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 10:52
Fotó: Catherine Deslauriers
A zenekar legutóbb alakulásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte meg a magyar fővárosban, és ahelyett, hogy a visszavonulást választották volna, azóta is azt teszik, amit a rajongók elvárnak tőlük: metállegendákhoz méltó módon szántják fel a színpadokat világszerte.

A Voivod a ’80-as évek egyik legegyedibb és leginkább felismerhető zenekara. 

Különleges hangzásviláguk mellett lemezeik köré épített, összefüggő sci-fi történeteik is meghatározó elemei a zenekar mitológiájának.

Zenéjüket egyaránt mélyen befolyásolta a kanadai hardcore punk színtér, a 70-es évek progresszív rockja, valamint a brit new wave of heavy metal hulláma. Mindezekből egy olyan sajátos stílust teremtettek, amelyben a szövegek témái a hidegháborús politikát, a posztapokaliptikus irodalmat és a sci-fit ötvözik.

A Voivod eddig összesen 15 stúdióalbumot jelentetett meg, legutóbb a negyvenedik évfordulóra kiadott Morgöth Tales látott napvilágot. Ez a különleges koncepciójú lemez a zenekar pályafutásának legizgalmasabb korszakaiból válogat, újra felvett dalokon keresztül, valamint egy vadonatúj, címadó szerzeménnyel tiszteleg a Voivod gazdag öröksége előtt. Az anyag a korai thrash, prog és punk hatásoktól egészen a legösszetettebb kompozíciókig ível, és tökéletesen tükrözi a zenekar több mint négy évtizedes kreatív fejlődését.

A zenekar számos nehézséget maga mögött tudva hozta el ezt az anyagot 2023-ban Budapestre, 2026-ban pedig ismét visszatérnek. Július 14-én az Analog Music Hall színpadán adnak koncertet, ahol garantáltan megidézik a Voivod elmúlt több mint 40 évének legkülönlegesebb pillanatait.

 

