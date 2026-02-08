3 doors downbrad arnoldelhunyt

Meghalt a világhírű rockbanda frontembere – dalai itthon is generációkat értek el

Megrázta a zenei világot a hír: 47 éves korában elhunyt Brad Arnold, a 3 Doors Down alapítója és frontembere. A zenész február 7-én, családja körében, álmában halt meg, hosszan tartó rákbetegség után.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 8:39
Gyászol a rockzene világa: 47 éves korában meghalt Brad Arnold, a 3 Doors Down alapítója, frontembere és dalszerzője. A zenész február 7-én, családja körében, álmában halt meg, miután hosszú ideig küzdött a rákkal – adta hírül a Metal Injection.

FILED - 21 February 2012, Berlin: Singer Brad Arnold of the US rock band 3 Doors Down takes to the stage at the opening concert of their German tour in the Columbiahalle in Berlin. Photo: picture alliance / dpa (Photo by Jörg Carstensen / dpa Picture-Alliance via AFP)
Elhunyt Brad Arnold, a 3 Doors Down énekese (Fotó: AFP/Jorg Carstensen)

A zenekar Instagram-oldalán írt posztban búcsúzott tőle: Arnold szeretett felesége, Jennifer Sanderford és családja volt mellette utolsó pillanataiban. Mint írták, Brad nemcsak alapító tag és énekes volt, hanem olyan alkotó, aki „érzelmileg közvetlen dalaival egy egész generációt szólított meg”.

Nyíltan beszélt a betegségéről

Arnold tavaly májusban jelentette be, hogy 

negyedik stádiumú veserákkal küzd, amelynek áttétei a tüdejében is megjelentek.

Akkor azt mondta: nem fél, hittel néz szembe a betegséggel, ám emiatt kénytelenek voltak lemondani a nyári turnéjukat. A banda emlékeztetett, az énekes végig erős maradt, és még a legnehezebb időszakban is igyekezett biztatni rajongóit. 

Arnold 2016-ban őszintén beszélt alkoholproblémáiról, és arról, hogy a józanság volt élete egyik legjobb döntése – írja a People

Karrier számokban

A 3 Doors Down pályafutása során hat stúdióalbumot jelentetett meg, amelyek közül több is a Billboard 200 top 10-ébe került, kettő pedig listavezető lett. Világszerte több mint 15 millió lemezt adtak el. 

Legnagyobb slágereik – köztük a Kryptonite, a When I’m Gone és a Here Without You – az amerikai kislemezlisták élmezőnyéig jutottak, a Kryptonite pedig meghozta a zenekar első Grammy-jelölését.

A bandát később újabb Grammy-díjakra jelölték, és a 2000-es évek egyik legsikeresebb mainstream rock formációjává vált. Koncertjeiket világszerte telt házak előtt játszották, miközben zenéjük az érzelmes dalszövegekkel és slágeres rockhangzással egy teljes generáció számára vált meghatározóvá.

2004-ben alapítványt hoztak létre rászoruló gyerekek támogatására. Pályafutásuk során a zenekar számos nagy eseményen fellépett, köztük 

Donald Trump 2017-es elnöki beiktatásán is.

Több volt, mint zenész

A banda megható sorokkal búcsúzott tőle: Brad odaadó férj volt, akit kedvessége, humora és nagylelkűsége tett igazán különlegessé. 

Akik közel álltak hozzá, nemcsak a tehetségére emlékeznek majd, hanem az alázatára, hitére és a családja iránti mély szeretetére.

Borítókép: A 3 Doors Down egyik koncertje (Fotó: Getty Images)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

