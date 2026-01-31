Medve nyomára bukkantak egy magyar falu határában

Medve nyomaira bukkantak Cserhátsurány közelében Nógrád vármegyében, ezért a polgármester szombat délután mindenkit óvatosságra intett – írja a Nool.
A községvezető a közösségi oldalán osztotta meg
a medvenyomokról készült fotókat,
és arra kérte a lakosokat és a túrázókat, hogy a környéken figyelmesen közlekedjenek, kerüljék a sűrű bozótosokat és ne egyedül induljanak el kirándulni.
A Nógrád vármegyei medveészlelések nem számítanak kivételesnek. Korábban más településeknél is jelentettek hasonló eseteket, de ezek nem mindig bizonyultak megerősített medveészlelésnek.
