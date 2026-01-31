Medve nyomára bukkantak egy magyar falu határában

Medve nyomaira bukkantak Cserhátsurány közelében Nógrád vármegyében, ezért a polgármester szombat délután mindenkit óvatosságra intett – írja a Nool.

Fotó: Facebook

A községvezető a közösségi oldalán osztotta meg

a medvenyomokról készült fotókat,

és arra kérte a lakosokat és a túrázókat, hogy a környéken figyelmesen közlekedjenek, kerüljék a sűrű bozótosokat és ne egyedül induljanak el kirándulni.

A Nógrád vármegyei medveészlelések nem számítanak kivételesnek. Korábban más településeknél is jelentettek hasonló eseteket, de ezek nem mindig bizonyultak megerősített medveészlelésnek.

