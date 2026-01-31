Kimaxoltuk – Orbán Viktor megmutatta a hatvani gyűlés legjobb pillanatait + videó

Hatvanban rendezték meg a digitális polgári körök országjárásának szombati háborúellenes gyűlését. A rendezvény emlékezetes pillanatairól a miniszterelnök galériát is megosztott.
„Hatvanban mindenki tudja: az áprilisi választás arról fog szólni, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból” – írta bejegyzésében Orbán Viktor.
A kormányfő hangulatos videóval is köszönetet mondott a szíves fogadtatásért, és egy montázst is közzétett a gyűlésről.
Kimaxoltuk
– olvasható a bejegyzésében.
A háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök a legfontosabb feladatnak a béke megőrzését nevezte, és hangsúlyozta, hogy a liberális közgazdászok megalapozatlanul beszélnek a megszorítások szükségességéről, hogy előkészítsék a Tisza gazdasági programját.
Nem elvenni kell az emberektől, hanem támogatni kell őket
– jelentette ki.
Kitért a cigányság helyzetére is, és leszögezte: a romák elismerést és megbecsülést érdemelnek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!