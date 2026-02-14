Globál Nógrádi Györggyel – Európa jövőjéről is szavazunk áprilisban

Rendkívüli

Eszét vesztve keresi Európa a helyét az új világrendben, a kontinens annyira lemaradt a rajtnál, hogy egy versenypályán már kört kapna az élmezőnytől. Milyen útra kellene lépnie Európánk és hol kellene egyáltalán ezt elkezdeni? Nógrádi György értékeli az elmúlt napok külpolitikai eseményeit.

Az Európai Unió vezetői zárt ajtók mögött tárgyaltak az egységes piac megerősítéséről és az uniós versenyképesség jövőjéről. 

Nógrádi György kiemelte, a dolog ott kezdődne, hogy nem adjuk oda másoknak a pénzünket, ha nekünk is égető szükségünk van rá.

A világ legbefolyásosabb vezetői és politikusai pedig a müncheni biztonsági fórumon vitatják meg a világ legfontosabb biztonsági kérdéseit. Európa védelme is központi szerepet kap a fórum alatt, az álláspontok ugyanis rendkívül eltérőek annak kapcsán, hogy hogyan kellene megszervezni a kontinens védelmi képességeit.

A szakértő szerint van egy csoport Európában, amely az Egyesült Államok nélkül szeretné megoldani a védelmi kérdéseket, az ötleteik azonban szinte halva születnek meg.

Eközben egyre durvább fenyegetések érkeznek Ukrajnából, már azt is megüzenték a magyaroknak, hogy lerohanják az országot. 

Nógrádi György kiemelte, hogy az Európai Bizottság és a többi brüsszeli intézmény csendben hallgat ezekben az ügyekben. A műsorban arról is szó esett, hogy az áprilisi magyarországi választás tétje nemcsak belpolitikai kérdés, hanem Brüsszel befolyásáról is szól. Így tehát Európa jövőjéről is szavaznak a magyarok: háború és béke a tét.

Ursula von der Leyenéket az sem érdekli, hogy a háború további elhúzódásával civil emberek is mindennapos szenvedésre vannak ítélve, a katonák pedig golyófogók egy olyan háborúban, amely már régen elveszett.

A német sajtó ezalatt attól hangos, hogy már az Alternatíva Németországért a legnépszerűbb párt, maga mögött hagyva a lejtmenetben levő kormánykoalíciós tagokat. 

               
       
       
       

