Globál Nógrádi Györggyel – Európa jövőjéről is szavazunk áprilisban

Az Európai Unió vezetői zárt ajtók mögött tárgyaltak az egységes piac megerősítéséről és az uniós versenyképesség jövőjéről.

Nógrádi György kiemelte, a dolog ott kezdődne, hogy nem adjuk oda másoknak a pénzünket, ha nekünk is égető szükségünk van rá.

A világ legbefolyásosabb vezetői és politikusai pedig a müncheni biztonsági fórumon vitatják meg a világ legfontosabb biztonsági kérdéseit. Európa védelme is központi szerepet kap a fórum alatt, az álláspontok ugyanis rendkívül eltérőek annak kapcsán, hogy hogyan kellene megszervezni a kontinens védelmi képességeit.

A szakértő szerint van egy csoport Európában, amely az Egyesült Államok nélkül szeretné megoldani a védelmi kérdéseket, az ötleteik azonban szinte halva születnek meg.

Eközben egyre durvább fenyegetések érkeznek Ukrajnából, már azt is megüzenték a magyaroknak, hogy lerohanják az országot.

Nógrádi György kiemelte, hogy az Európai Bizottság és a többi brüsszeli intézmény csendben hallgat ezekben az ügyekben. A műsorban arról is szó esett, hogy az áprilisi magyarországi választás tétje nemcsak belpolitikai kérdés, hanem Brüsszel befolyásáról is szól. Így tehát Európa jövőjéről is szavaznak a magyarok: háború és béke a tét.

Ursula von der Leyenéket az sem érdekli, hogy a háború további elhúzódásával civil emberek is mindennapos szenvedésre vannak ítélve, a katonák pedig golyófogók egy olyan háborúban, amely már régen elveszett.

A német sajtó ezalatt attól hangos, hogy már az Alternatíva Németországért a legnépszerűbb párt, maga mögött hagyva a lejtmenetben levő kormánykoalíciós tagokat.