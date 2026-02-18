Orbán Viktor megalapította az Ulti Digitális Polgári Kört, de szomorúan ért véget az este + videó

„Megalakítottuk az Ulti DPK-t. Vaskos mínuszban zártam, de így jár az, aki cápák közt úszik” – írta közösségi oldalára feltöltött felvételéhez Orbán Viktor.

A miniszterelnök videójában többek között Pintér Sándor belügyminiszterrel, Nógrádi Györggyel és Korda Györggyel ült le kártyázni, és bejelentette: megalapítja az Ulti Digitális Polgári Kört.

A játékból vesztesen szállt ki a kormányfő, a nyertes kilétét azonban nem tudtuk meg.

Azt azonban elárulta a miniszterelnök, hogy Korda György mindenkit oktatott: