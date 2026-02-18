orbán viktoregyesült államokwashington

Orbán Viktor: Lenyomjuk a melót, és jövünk haza

Bár Washington nem rossz hely, a magyar delegációnak most nem lesz ideje nézelődni. Az Orbán Viktor vezette küldöttség mindössze harmincnyolc órát tölt az Egyesült Államok fővárosában, a miniszterelnököt ugyanis várják az itthoni kötelezettségei.

Munkatársunktól
2026. 02. 18. 18:36
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
„Most van délután mindjárt négy. Péntek reggel hatkor leszállunk. Alig harmincnyolc órát fogunk Washingtonban tölteni . Más a balatoni kiruccanást is megfontolja, hogy ennyire érdemes-e lemenni” – vetették fel Orbán Viktor miniszterelnöknek egy videóban.

Orbán Viktor a Béketanács alakuló ülésére utazik Washingtonba
Orbán Viktor a Béketanács alakuló ülésére utazik Washingtonba (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Igen, és nekik van igazuk

– reagált a kormányfő.

De hát mindegy, az ember nem válogathat. Ez van. Ez most így néz ki. Itthon kampány van. Szombaton már Békéscsabán kell lennem. Péntek reggel már reptérfejlesztési megbeszélést és alapkőletételt kell csinálnom. Nálunk meló van. Nincs több idő

– magyarázta.

„Washington nem olyan rossz hely. El lehetne ott tölteni azért egy-két napot, de ez most nem adatik meg, majd egyszer máskor. Most lenyomjuk a melót és jövünk haza” – mondta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

