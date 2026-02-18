Orbán Viktor: Lenyomjuk a melót, és jövünk haza

„Most van délután mindjárt négy. Péntek reggel hatkor leszállunk. Alig harmincnyolc órát fogunk Washingtonban tölteni . Más a balatoni kiruccanást is megfontolja, hogy ennyire érdemes-e lemenni” – vetették fel Orbán Viktor miniszterelnöknek egy videóban.

Orbán Viktor a Béketanács alakuló ülésére utazik Washingtonba (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Igen, és nekik van igazuk

– reagált a kormányfő.

De hát mindegy, az ember nem válogathat. Ez van. Ez most így néz ki. Itthon kampány van. Szombaton már Békéscsabán kell lennem. Péntek reggel már reptérfejlesztési megbeszélést és alapkőletételt kell csinálnom. Nálunk meló van. Nincs több idő

– magyarázta.

„Washington nem olyan rossz hely. El lehetne ott tölteni azért egy-két napot, de ez most nem adatik meg, majd egyszer máskor. Most lenyomjuk a melót és jövünk haza” – mondta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)