Szijjártó Péter: Magyarország a Béketanács washingtoni alakuló ülésén kiáll a nemzetközi béke-erőfeszítések mellett

Magyarország a Béketanács csütörtöki washingtoni alakuló ülésén is síkra száll Donald Trump amerikai elnök béke-erőfeszítései mellett, miután a kormány külpolitikai stratégiája a háborúból kimaradásra fókuszál. Ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 17:59
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Washingtonba, hogy csütörtökön kerül sorra a Béketanács alakuló ülése, amelyen Orbán Viktor kormányfő is felszólal Magyarországot képviselve.

„Az ülésen továbbra is támogatjuk azokat a nagy nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek békét akarnak teremteni, legyen szó Ukrajnáról, legyen szó a Közel-Keletről, hiszen mind az ukrajnai, mind a közel-keleti biztonsági helyzet alapvetően befolyásolja Közép-Európa és benne Magyarország biztonsági helyzetét” – tudatta.

A mi álláspontunk egyértelmű: a háborúból kimaradunk, a nemzetközi béketörekvéseket pedig támogatjuk

– szögezte le.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amelyben minden más lesz, mint korábban. „A nemzetközi politikai rendszer mozgatórugói is máshol vannak és másként működnek. Korábban a nemzetközi szervezetek, a nemzetközi jog, a nemzetközi sztenderdek határozták meg a nemzetközi politika történéseit. Ma már sokkal inkább a kétoldalú kapcsolatok, a kormányok közötti együttműködések, a személyes baráti kapcsolatok jelentik a nemzetközi politika alapjait” – mondta.

Ebben a helyzetben Magyarország számára kritikus fontosságú, hogy a mi helyzetünket meghatározó legnagyobb és legerősebb világpolitikai hatalmi centrumokkal egyszerre legyünk jó kapcsolatban, ez biztosítja Magyarország sikerét és biztonságát

– fogalmazott.

A miniszter rámutatott, hogy hosszú évek következetes külpolitikai stratégiája nyomán mára elmondhatjuk, hogy Magyarország a meghatározó négyhatalmi centrummal, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával és Törökországgal egyszerre tud jó kapcsolatot fenntartani.

„Ebben nagy szerepe van az egyenes, őszinte, világos külpolitikai beszédnek és annak, hogy mi, magyarok mindig a nemzeti érdekeink mentén hajtottuk végre a külpolitikai stratégiánkat. Mi mindig a béke mellett álltunk ki a nemzetközi politikai folyamatokban” – jelentette ki. 

„Így tesz a világ első számú nagyhatalmának, az Egyesült Államoknak az elnöke is, aki ma egy olyan patrióta vezető, aki a világ minden pontján a békéért száll síkra, és a fegyveres konfliktusok diplomáciai megoldásában élen jár. Ezért nem is volt kérdés, hogy Magyarország csatlakozzon-e ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet Donald Trump épített fel a nemzetközi Béketanáccsal. Azonnal igent mondtunk erre a kezdeményezésre, mert az amerikai elnökhöz képest senki nem tud a béke érdekében nagyobb vagy azonos erővel fellépni. Tehát ma Donald Trump béke-erőfeszítései jelentik a reményt a világ számos pontján, ahol fegyveres konfliktusok zajlanak” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

