Maszekolók ezrei vágytak rá, de csak Barkas jutott helyette

Egy tágas, sokoldalú jármű a Bogár műszaki megoldásaiból kiindulva: az 1950-ben bevezetett VW Transporter világszerte óriási sikert aratott, első két generációja a német gazdasági csoda és az amerikai hippimozgalom szimbolikus járművévé vált. Az 1979-ben gyártásba vett harmadik szériánál (T3) már válaszolni kellett a változó vevői igények és a konkurencia kihívásaira, így sokkal fejlettebb futóművet, illetve nagyobb és szögletesebb karosszériát kapott. Addigra a Passat, a Golf és a Polo bevezetésével végre a népautó-márka egész palettája orrmotoros elrendezésre váltott, és ugyanez érvényes volt a nagyobb LT áruszállítóra is, ám a Transporternél maradtak a hátulra beépített boxer benzinmotoroknál, ráadásul az első években még régimódi léghűtéssel.

Nagy testvére, az 1975-ben bemutatott LT (Lasten-Transporter) furgon vonalvezetését örökölte a T3, de kakukktojásként farmotoros koncepcióval

Fotó: Volkswagen AG

Egyre nagyobb problémát jelentett – pláne az olajválság utáni években - az elődjénél nehezebb T3 haszonjárművek és kisbuszok tetemes fogyasztása; a felmentő seregre 1981 januárjáig kellett várni: bevezették a Golfból ismerős 1,6 literes dízelmotort. Ahhoz, hogy a soros négyhengeres elférjen a lapos boxerek helyén, 50 fokkal jobbra megdöntve, átdolgozott olajteknővel kellett beépíteni, és hosszú csővezetékkel a kocsi orrában elhelyezett vízhűtőhöz kellett kapcsolni. Emiatt egy második, alsó műanyag díszrács jelent meg a frontrészen, ami azonban nem sokáig maradt a gázolajos kiváltsága, 1982-ben ugyanis a boxerek is folyadékhűtésűek lettek (WBX). Nem sokkal később már 50-50 százalék körül alakult a benzinesek és dízelek eladási aránya.

Nagyobb ablakfelületei voltak, mint az előd T2-nek, a csomagtér padlója 16 centivel alacsonyabban húzódott. Széria a jobb oldali tolóajtó

Fotó: Volkswagen AG

Tény, hogy (különösen a kisbuszok hátsó sorában ülők számára) hangos útitárs volt az 1,6-os szívódízel, ráadásul 50 lóerőre korlátozott teljesítménye miatt a legkevésbé sem számított fürgének, amit 110 km/h alatti végsebessége is jelzett, viszont vegyes használatnál beérte 8,5 liter körüli átlagfogyasztással. Érezhetően jobban muzsikált az 1984-ben bevezetett, 70 lóerős turbódízel kivitel, idővel azonban egyre több vásárló kezdett átpártolni az orrmotoros, jobban kihasználható rakterű riválisokhoz (Ford Transit, Toyota Hiace stb.). Végül 1990-ben az utolsó csavarjáig új T4-essel maga a Volkswagen is hasonló koncepcióra váltott.