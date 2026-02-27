LiverpoolWest Ham UnitedArne SlotPremier League

Slot lesújtó hírt közölt Wirtzről, Szoboszlai játékára ez nagy hatással lehet

A Liverpool szombaton 16 órától a West Ham United fogadja a Premier League-ben. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Arne Slot elmondta, a holland jobbhátvéd, Jeremie Frimpong játszhat, ugyanakkor a múlt héten megsérült Florian Wirtz továbbra sem bevethető. Mindezek után nem lenne meglepő, ha Szoboszlai Dominik ezúttal nem jobb-bekk lenne, hanem Wirtz helyén játszana a középpályán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 10:29
Arne Slot és a Liverpool továbbra sincs Bajnokok Ligája indulást érő helyen a Premier League-ben
Arne Slot és a Liverpool továbbra sincs Bajnokok Ligája indulást érő helyen a Premier League-ben Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
A Liverpool vasárnap 1-0-ra nyert a Nottingham Forest ellen idegenben a Premier League 27. fordulójában, noha Arne Slot együttese szenvedett, a meccset csak a hosszabbítás legvégén nyerte meg Alexis Mac Allister góljával. A Liverpool a teljesítményéért kemény kritikákat kapott, ebből a szempontból a címvédőnek jól jött, hogy ismét nem játszott hétköznap. A Liverpool szombaton 16 órakor a szintén kiesés ellől menekülő West Ham Unitedet fogadja az Anfielden a 28. körben, a meccs előtt Slot megtartotta a szokásos sajtótájékoztatóját.

A Liverpool zsinórban három meccset nyert, február utolsó napján a West Ham United ellen folytatná a sorozatot
A Liverpool zsinórban három meccset nyert, február utolsó napján a West Ham United ellen folytatná a sorozatot  Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Liverpool: Wirtz továbbra sem elérhető, Szoboszlai játszhat a helyén

Az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy mi a helyzet a sérültekkel. Florian Wirtz még a Nottingham elleni meccs bemelegítése során sérült meg, a német a hátát fájlalta. A holland jobbhátvéd, Jeremie Frimpong a visszatéréshez közel van már – még január végén a Bournemouth ellen sérült meg –, csütörtökön már a csapat edzésén látni lehetett őt. Slot beszélt a nyáron a Bayer Leverkusentől érkező két játékosról.

Jeremie elérhető, Wirtz azonban nagy eséllyel holnap nem fog játszani

– kezdte Slot, aki természetesen csalódott amiatt, hogy a német középpályás a West Ham ellen nem játszhat. Wirtz hiányát már a Forest ellen is megérezte a Liverpool, nagy kérdés lesz, hogy Szoboszlai Dominik így a támadó középpályás poszton kezd-e. Frimpong visszatérésével erre van esély.

Slot megvédte Szalahot

A Liverpool 27 forduló után 45 ponttal a hatodik a bajnokságban. A Vörösök az ötödik, már Bajnokok Ligája-indulást érő helyen álló Chelsea-t a hétvégén pontszámban beérték, és most az előzésre is nagy az esély, miután a londoniak az Arsenal otthonában lépnek pályára. Slot azonban nem szeretne a többi csapattal foglalkozni, ő továbbra is csak a Liverpoolra fókuszál.

A holland kitért Mohamed Szalahra is, akinek a formája a mostani idényben látványosan visszaesett. Az egyiptomi a mostani idényben tíz gólban volt benne a PL-ben (négy gól és hat gólpassz), egy évvel ezelőtt ez a szám 47 volt az idény végén. – Saját magának rakott fel ilyen magas lécet, és az olyan magas, hogy ha néhány meccsen nem szerzel gólt, akkor az emberek meglepődnek, ez pedig nagy elismerés. Mondhatod azt, hogy már 11 PL-meccse nem szerzett gólt, de érdemes hozzátenni, hogy nemrég az Fa-kupában egy PL-csapattal szemben (a Brighton ellen – a szerk.) gólt és gólpasszt jegyzett – mondta Slot, Szalah egyébként legutóbb november elsején talált be a bajnokságban az Aston Villa ellen.

A Liverpool edzője elmondta azt is, hogy Kerkez Milos egy hete nem sérülés miatt jött le a Forest ellen a 83. percben, így holnap is játszhat.

Premier League, 28. forduló:

Péntek:

  • Wolverhampton–Aston Villa 21.00 (tv: Match 4)

Szombat:

  • Bournemouth–Sunderland 13.30 (tv: Spíler 1)
  • Burnley–Brentford 16.00
  • Liverpool–West Ham United 16.00 (tv: Spíler 1)
  • Newcastle United–Everton 16.00
  • Leeds United–Manchester City 18.30 (tv: Spíler 1)

Vasárnap:

  • Brighton–Nottingham Forest 15.00
  • Fulham–Tottenham Hotspur 15.00 (tv: Spíler 1)
  • Manchester United–Crystal Palace 15.00 (tv: Match 4)
  • Arsenal–Chelsea 17.30 (tv: Spíler 1) 
     

 

