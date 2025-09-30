miniszterelnökOrbán ViktorbosszúlistaFővárosi TörvényszékMagyar Péter

Orbán Viktor: Már a bíróság szerint is átver a Tisza!

– Rájuk fér már a hideg zuhany – utalt a Tisza Pártra a miniszterelnök.

2025. 09. 30. 7:18
„Most már a bíróság szerint is átver a Tisza!” – jelezte kedd reggel a Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök értékelése szerint a Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára. „Itt azokat gyűjtik, akik ellen vendettát hirdetett a Tisza elnöke, szigorúan a felebaráti szeretet jegyében” – jelezte. 

Lássuk, mit vétettek a bírák!

„Történt, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei. Aztán az is történt, hogy a Tisza alelnöke egy nyilvános rendezvényen, a kamerába nézve elismerte, valóban tervezik a progresszív adóemelést, de erről a választás előtt nem szabad beszélni, mert abba belebuknak. Ezt a felvételt önszántukból közzé is tették. Amit a sajtó megírt. Micsoda dolog!” – írta Orbán Viktor. 

Felidézte: „Erre a Tisza elnöke megint dühbe gurult, és beperelte az Index nevű lapot. A pert persze elvesztette. Úgyhogy most megy a hiszti és a tombolás. A kartonbábu után ezúttal a bírákkal.”

„Rájuk fér már egy hideg zuhany. Legkésőbb áprilisban” – utalt Magyar Péterre és a Tisza Párt vezetőire a miniszterelnök. 

