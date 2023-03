Elmentek az otthonába, elvették az értékes kincsét, nem bánja

Ám amíg a kristálygömbök már-már megszokottak az amerikai síző karrierjében, a futamgyőzelmi rekordjának megdöntése már egészen más kategória.

– Nagyon büszke vagyok mindkét futamban mutatott sízésemre. Az egész szezon hihetetlen – örvendezett a tegnapi futam után Shiffrin.

Az amerikai síző kiemelte, hogy nem is a számok miatt különleges a rekord, hanem a győzelmekhez köthető élmények miatt. Aréban édesanyjával és testvérével ünnepelhetett.

Shiffrin éppen a svédországi helyszínen szerezte első győzelmét is, s most a rekord is itt lett meg, éppen a korábbi csúcstartó, Ingemar Stenmark hazájában.

A svéd klasszis egyáltalán nem bánta, hogy odaveszett a csúcsa, már évek óta fel volt erre készülve.

– Jobban megérdemli a rekordot, mint bárki más. Nagyszerű síző és nagyon szimpatikus ember is. Már évek óta mondtam, hogy eljut száz világkupa-győzelemig is, és ezt továbbra is tartom – méltatta Shiffrint Stenmark.

Hogy hány győzelemnél áll majd meg Mikaela Shiffrin rekordja, az persze nagyban múlik azon is, hogy meddig versenyez az amerikai klasszis. Ideje bőven van még, mindössze huszonhét éves.