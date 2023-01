A családi tragédia és az olimpia mélypontja után meglett a csúcs

Mikaela Shiffrin úgy érkezett Kranjska Gorába, hogy két lehetősége lesz beállítani Lindsey Vonn csúcsát. A szombati óriás-műlesiklás váratlan eredményt hozott: miután az előző öt világkupaversenyét megnyerte, Shiffrin a szlovéniai helyszínen csak hatodik lett, a versenyt pedig a kanadai Valérie Grenier nyerte, aki korábban még dobogóra sem állhatott. Vasárnap viszont már senki nem tudta megállítani Shiffrint, a második Kranjska Gora-i óriás-műlesiklást megnyerte, így már neki is nyolcvankét világkupagyőzelme van, mint nagy elődjének.

Mikaela Shiffrin a lejtőn (Fotó: MTI/EPA/EXPA/Dominik Angerer)

Shiffrin a vasárnapi első futamot megnyerte, így a másodikban utolsóként síelhetett, s amikor az első helyre ért be, hivatalossá is vált a csúcsbeállítás. Nem bízta a véletlenre a huszonhét éves klasszis, a második futamban is az övé lett a legjobb idő.

– Nagyon izgultam a rajtban, talán a nyolcvankettő miatt. Nagyon jól akartam síelni, és sikerült – mondta a csúcsbeállítást jelentő sikere után örömkönnyeivel küzdve Mikaela Shiffrin.

Az amerikai klasszis mögött az olasz Federica Brignone és a svájci Lara Gut-Behrami végzett dobogón a versenyen. Az összetett világkupában Shiffrin előnye már négyszáz pont fölé nőtt a vasárnap negyedik helyen zárt szlovák Petra Vlhová előtt, a szakági pontversenyben viszont még csak megközelítette az éllovas olasz Marta Bassinót.

Mikaela Shiffrin útja a rekordig

Mikaela Shiffrin nagyon fiatalon megjelent az alpesi sí nemzetközi élmezőnyében. Tizenhat éves sem volt még, amikor 2011-ben bemutatkozott a világkupában. Néhány hónappal később már dobogóra állhatott, 2012 végén pedig, tizenhét esztendősen megszerezte az első világkupa-győzelmét.

Akkoriban honfitársa, Lindsey Vonn volt a sportág legnagyobb női sztárja, aki a gyors számokban (lesiklás, szuperóriás-műlesiklás) külön kategóriát képviselt, s végül nyolcvankét vk-győzelemnél állt meg. A korábbi női rekord hatvankettő siker volt, az abszolút csúcsot viszont hiába üldözte Vonn, az végül a svéd Ingemar Stenmarké maradt, nyolcvanhattal.