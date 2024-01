Két áldozatot szedett a világ legfélelmetesebb sípályája

A Wengennél található Lauberhorn a világ leghosszabb és egyben legrégibb lesikló pályája. Először 1930-ban rendeztek itt versenyt, s napjainkban is a legfélelmetesebb sípályaként tartják számon. Nem véletlenül. Nem csupán roppant veszélyes, de hosszú is, napjainkban is majdnem két és fél percig tart lejönni rajta, az idei győztes, Marco Odermatt 2:25,64 perc alatt teljesítette a pályát. Ugrató, szűk szakasz, éles kanyar, sőt S kanyar is van benne (utóbbi a híres Kernen-S), de a pálya adott pontján akár 150 km/h-s sebességre is felgyorsulnak a versenyzők.

Marco Odermatt útban a győzelem felé, éppen a levegőben... Fotó: AFP

Úgy tartják, minden svájci síző álma, hogy itt nyerjen, de a máshonnan érkezők is tisztelik a pályát.

Móka vagy veszélyes üzem?

A világkupa szombati lesikló futama után az amerikai Jared Golberg, miután célba ért, nemes egyszerűséggel csak ennyit mondott: „Fun”, azaz móka. Pedig a vk-ban a sízők nem a mókát, hanem a győzelmet keresik.

Két indulónak sajnos messze nem mulatságosan alakult a verseny. A közelmúlt egyik leghíresebb sízője, a francia Alexis Pinturault még a pénteki óriás-műlesiklás során bukott. Egyből lehetett látni, hogy nagy a baj, mentőhelikopter érkezett hozzá, a francia síző térdszalagszakadást szenvedett. Pinturault nem a pálya legnehezebb szakaszán bukott, hanem már a vége felé, egyértelműen a fáradtság okozta a vesztét.

A norvég Aleksander Aamodt Kildét ápolját a bukás után. Fotó: AFP

Szombaton a norvég Aleksander Aamodt Kilde járt pórul. Őt is mentőhelikopter vitte el. Az első benyomások alapján ő talán nem szenvedett annyira súlyos sérülést, mint Pinturault, de a diagnózis még nem ismert, csupán annyit lehet tudni, hogy az eszméleténél volt, amikor felszállt vele a helikopter.

Hangsúlyozzuk, mindketten napjaink legjobb síelői.

Odermatt fantasztikusan síelt

Marco Odermatt győzött egészen káprázatos sízéssel, amikor leért, két és fél másodpercet faragott le az addigi leggyorsabb időből. Abban a sportágban, ahol gyakran századmásodpercek döntenek csupán. Az olimpiai és világbajnok, 26 éves svájci először nyert lesiklást Wengenben. Az ő álma tehát már valóra vált.

Pinturault futama és bukása:

Borítókép: Aleksander Aamodt Kilde a védőhálóban a bukás után (Fotó: AFP)