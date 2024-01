Óriásit bukott a magyar síelő, összetörte magát, már meg is műtötték + videó

A korábban magyar színekben versenyző, de a 2022-es téli olimpián már az izraeli csapat tagjaként induló Szőllős Barnabás az alsó-ausztriai Waidhofenben található kitzbüheli pályán edzett a nővérével együtt, és az Egércsapda elnevezésű szakasznál bukott hatalmasat.

A 25 éves síelő fejéről sisakja is lerepült azt ütközés során, és három sürgősségi orvos sietett hozzá,

hogy elsősegélyt nyújtsanak számára. A mentés körülbelül fél óráig tartott, majd mentőhelikopterrel vitték kórházba – számolt be az esetről az Origó.

Szőllős csúnyán összetörte az arcát

Friss fejlemény az ügyben, hogy Szőllős Barnabás édesapja megszólalt a fia állapotáról: – Barni csúnyán összetörte az arcát, több arccsontja is eltörött és az állkapcsa is több helyen! Most operálják Innsbruckban, tegnap este már voltunk nála és tudtunk beszélni vele. Remélhetőleg egyéb sérülése nincsen – idézte a Sportál az aggódó apát.

A múlt héten két nagy baleset is történt a síelés világában. A Wengenben megrendezett alpesi sí világkupaversenyben a francia Alexis Pinturault az óriásműlesiklás során szenvedett térdszalagszakadást, a norvég Aleksander Aamodt Kilde pedig a lesiklás során bukott, őt is mentőhelikopter vitte el.

Borítókép: Szőllős Barnabás nagy balesetet szenvedett (Fotó: Facebook)