Sárkány ZalánEurópa-bajnokságúszás

Sárkány Zalán a saját nevével poénkodott, miután aranyérmet nyert az úszó-Eb-n

Négy ezüst után szombaton este aranyérmünk is lett az úszók Lublinban zajló rövid pályás Európa-bajnokságán. Sárkány Zalán, aki korábban 1500 méter gyorson másodikként zárt, a 800 gyorsot megnyerte.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 20:18
Sárkány Zalán útban az aranyérem felé Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európa-bajnokságon még szerdán Sárkány Zalán a legjobb idővel jutott be az 1500 méteres gyorsúszás döntőjébe, és csütörtökön a döntőben 100 méterrel a vége előtt úgy nézett ki, hogy aranyérmes lesz. Ám hiába úszott hatalmas magyar csúcsot, a címvédő ír Daniel Wiffen lehajrázta, versenyzőnknek az ezüst jutott. Szombaton viszont a 800 gyorsot megnyerte!

Sárkány most jobb volt, mint az ír Wiffen

Akárcsak a leghosszabb táv fináléjában, ezúttal is Sárkány, a szám világbajnoka, valamint a címvédő, két évvel ezelőtt Otopeniben világcsúccsal diadalmaskodó ír Daniel Wiffen különcsatájára lehetett számítani. A táv feléhez érve úgy tűnt, Wiffen nem bírja, visszaesett a hatodik helyre, Sárkány tempóját csak a német Johannes Liebmann tudta valamennyire tartani, aki juniorvilágcsúcsot úszott az előfutamban. Az ír aztán 600 méterhez érve visszatért az üldözők közé, és pillanatok alatt visszajött a második helyre, láthatóan megnyitotta a hosszú hajrát. Sárkány az utolsó 100 méternek 1.55 másodperces előnnyel vágott neki, ezúttal viszont nem engedte ki a kezéből a győzelmet, és az októberi világkupa-fordulóban úszott országos csúcsát (7:29.50) tovább javítva, 7:26.84-es idővel diadalmaskodott. Wiffen végül csak harmadik lett, mert a második helyre a belga Lucas Henveaux jött be.

– Sokkal jobban összpontosítottam a futam előtt, mint máskor, ez most egyszerűen tökéletes volt. Olyan volt, mintha előre megtörtént volna velem ez az egész, hogy így tudom teljesíteni a stratégiát. A két amerikai edzőm és Szokolai Laci bácsi is azt mondta, hogy nagyon el kell kezdeni, a végén meg jöjjön a „Sárkány-hajrá, ami közben fújni kell a füstöt és a tüzet is” - nyilatkozott az MTI-nek Sárkány. – Tudtam, hogy Wiffen a végén akar majd jönni, de nekem is ez volt a taktikám, és nem akartam, hogy újra előforduljon az, ami ezerötszázon – tette hozzá versenyzőnk.

Sárkány Zalán a magyar csapat első aranyérmét szerezte a lengyelországi kontinensviadalon. Eddig négy ezüst volt a „termés”, Sárkány mellett korábban Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed gyorsváltó végzett a második helyen.

Zombori Gábor 200 méteres vegyesúszásban a nyolcadik helyen végzett. A középdöntőből egyéni csúccsal (1:54.72) nyolcadikként került a fináléba, ahol nem tudott javítani pozícióján, 1:54.97-tel csapott célba.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W. Árpád

Galandtóta

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának mai blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu