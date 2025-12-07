Marchand figyelmeztette Milák Kristófot: először úszott 200 pillangón, amióta legyőzte őt

Milák KristófLéon MarchandKós Hubert200 pillangóúszás

Magyar idő szerint szombat éjjel véget ért az Austinban zajló úszóverseny, a US Open. Kós Hubert, aki a Lublinban ma este záruló rövidpályás Európa-bajnokság helyett itt versenyzett, négy másodperces különbséggel verte el a mezőnyt fő számában, 200 háton, de egy bronzérmet és egyéni csúcsot is begyűjtött 200 pillangón. Léon Marchand győzött nagy fölénnyel, aki először vállalta ezt a számot, amióta tavaly győzött Milák Kristóf ellen a párizsi olimpián.

Léon Marchand visszatért 200 pillangón és olyan időt úszott, ami Milák Kristófnak is jelzésértékű lehet Fotó: ALEX SLITZ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az, hogy Kós Hubert alaposan elverte a mezőnyt 200 háton, szinte már magától értetődő hír: a szám olimpiai és világbajnokának jelenleg nincs igazi ellenfele, és ez a US Openen is kiderült, ahol kereken négy másodperccel megelőzte a második helyezettet , és az 1:54,21 perces győztes ideje új rekord a bajnokság történetében. Ennél nagyobb meglepetést keltett, hogy Kós Hubert 200 pillangón megdöntötte egy olyan egyéni csúcsát, ami Bob Bowman mellett eddig még nem sikerült neki: 200 pillangón, Milák Kristóf ikonikus számában szerzett bronzérmet, de itt a győztes Léon Marchand eredménye is figyelemre méltó volt.

A US Open dobogósai 200 pillangón: Léon Marchand, Ilya Kharun és Kós Hubert, miközben a szám világcsúcstartója, Milák Kristóf nem versenyez
A US Open dobogósai 200 pillangón: Léon Marchand, Ilya Kharun és Kós Hubert, miközben a szám világcsúcstartója, Milák Kristóf nem versenyez. Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A négyszeres olimpiai bajnok francia ugyanis először úszott 200 pillangón azóta, hogy a 2024-es párizsi olimpián nagy hajrával legyőzte a szám korábbi verhetetlen urát és mai napig világcsúcstartóját, Milák Kristófot. Marchand az olimpia óta nem is próbálkozott a 200 pillangóval, nyáron a szingapúri világbajnokságon sem indult e számban, ahol az ő és Milák távollétében az amerikai Luca Urlando nyert nagyon nagy idővel.

Léon Marchand úszása jelzésértékű Milák Kristófnak is

Most az austini US Openen azonban Marchand jelezte – mind Miláknak, mind Urlandónak –, hogy ő még mindig itt van. A francia 1:52,57 perces idővel győzött, ami persze több mint egy másodperccel elmarad a Milákot legyőző, olimpiai győztes idejétől (1:51,21), az ugyanakkor önmagában sokatmondó, hogy decemberben, jócskán az igazi, nagymedencés versenyszezonon kívül csak úgy odavert egy 1:52-es időt.

Ami kapásból az idei év harmadik legjobb eredménye: ennél csak Urlando úszott kétszer jobbat 2025-ben, az egyiket útban a szingapúri vb felé (1:52,37), a másikat pedig annak a döntőjére kihegyezett csúcsformában (1:51,87).

Ami Milák Kristófot illeti, ő a párizsi olimpia óta csak az idén áprilisi ob-n versenyzett, ahol 200 pillangón 1:56,13 perces idővel győzött. Az idők közötti különbségeket láthatja mindenki, nem szorul kommentárra.

Kós Hubert is beszáll a 200 pillangós küzdelmekbe?

A US Open 200 pillangó döntőjének másik érdekessége az volt, hogy a párizsi olimpián Marchand és Milák mögött bronzérmes kanadai Ilya Kharun jött be a második helyen (1:55,71), a harmadik pedig Kós Hubert lett.

A magyar úszó 100 pillangón korábban is erőteljesen próbálkozott már, a 200 azonban olyannyira nem volt fókuszban eddig nála, hogy ez a szám azon kevesek egyike volt, amelyben nem javította meg az egyéni legjobbját, mióta Bob Bowman irányításával készül. Mostanáig.

Kós ugyanis úgy szerezte meg a bronzérmet 200 pillangón a US Openen, hogy az 1:56,01 perces ideje új egyéni csúcs. Az austini versenyt megelőző legjobbja 1:57,21 volt, amelyet még 2021-ben, 17 évesen úszott az ob-n, jóval a Bowman-korszaka előtt.

A magyar klasszis korábban lapunknak elmondta, hogy a 2026-os éve is a kísérletezés jegyében telik majd, hogy megtalálják azokat a számokat, amelyekben a 2027-es budapesti világbajnokságon és a 2028-as Los Angeles-i olimpián maximalizálni tudja a sikereket. A 200 pillangó is tesztelés alá kerülhet, különösen, hogy Milák Kristóf jövője továbbra is bizonytalan.

 

