Dárdai Pál Magyarországon vállalhat munkát, a szurkolók már tényként kezelik

Az újpest Lila Sector Facebook-oldal tényként közli, hogy Dárdai Pál lesz a lila-fehér klub új sportigazgatója. A korábbi szövetségi kapitány Újpestre érkezése már korábban a felvetődött a tulajdonosváltás óta. Az Újpest csak vergődik ősszel, Dárdai érkezésétől várhatja a megoldást a nagy múltú klub.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 10:49
Dárdai Pál Magyarországon vállalhat munkát, a hírek szerint az Újpest sportigazgatója lesz Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Rolf Vennenbernd
Dárdai Pál futballszakmai feladatokat eddig leginkább a Hertha kötelékében vállalt: három időszakban is ült vezetőedzőként a berlini kispadon, s más szerepet is betöltött a német klubnál. Amikor 2014-ben a magyar válogatott szövetségi kapitánya lett, ahhoz is kellett a Hertha hozzájárulása. Most viszont Dárdai Pál teljes egészében a magyar labdarúgásban dolgozhat: az Újpest sportigazgatója lehet.

Az Újpest legutóbb nyert az MTK ellen, de Dárdai Pál így is nehéz feladat előtt állhat
Az Újpest legutóbb nyert az MTK ellen, de Dárdai Pál így is nehéz feladat előtt állhat (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)

A klub szurkolói által üzemeltetett Lila Sector Facebook-oldal ezt már tényként közli.

 

Újpest: Dárdai Pál lehet a megmentő

Nem ez az első alkalom, hogy Dárdai neve felvetődött az Újpesttel kapcsolatban, a tulajdonosváltás óta egyelőre nem tudott elindulni felfelé a patinás klub. Az Újpest az őszi szezon végéhez közeledve csupán a kilencedik helyen áll az NB I tabelláján.

Dárdai Pálban viszont a fenti közösségimédia-bejegyzés alatti hozzászólások alapján nagyon bíznak az újpesti drukkerek.

 

