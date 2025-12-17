Dárdai Pál Magyarországon vállalhat munkát, a szurkolók már tényként kezelik

Dárdai Pál futballszakmai feladatokat eddig leginkább a Hertha kötelékében vállalt: három időszakban is ült vezetőedzőként a berlini kispadon, s más szerepet is betöltött a német klubnál. Amikor 2014-ben a magyar válogatott szövetségi kapitánya lett, ahhoz is kellett a Hertha hozzájárulása. Most viszont Dárdai Pál teljes egészében a magyar labdarúgásban dolgozhat: az Újpest sportigazgatója lehet.

Az Újpest legutóbb nyert az MTK ellen, de Dárdai Pál így is nehéz feladat előtt állhat (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)

A klub szurkolói által üzemeltetett Lila Sector Facebook-oldal ezt már tényként közli.

Újpest: Dárdai Pál lehet a megmentő

Nem ez az első alkalom, hogy Dárdai neve felvetődött az Újpesttel kapcsolatban, a tulajdonosváltás óta egyelőre nem tudott elindulni felfelé a patinás klub. Az Újpest az őszi szezon végéhez közeledve csupán a kilencedik helyen áll az NB I tabelláján.