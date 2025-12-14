Kórházba került az Újpest védője – klubja közleményt adott ki állapotáról

A szünet 1-1-es állása után alaposan belehúztak a csapatok az Új Hidegkuti Nándor Stadionban lejátszott fővárosi rangadón. Előbb az Újpest FC fordított, majd az MTK Budapest egalizált, aztán 3-2-re vezettek a vendégek, de újra egyenlített a vendéglátó. A 4-3-as győzelmet jelentő gólt végül Horváth Krisztofer szerezte meg a 84. minutumban.

Volt bőven történés a kapuk előtt az Újpest FC és az MTK Budapest bajnokiján, képünkön az újpesti kapus, Banai Dávid egy védése látható (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)

A körülményekhez képest jól van az Újpest FC futballistája

Már kialakult az eredmény, amikor az Újpest 19 esztendős védője, Kaczvinszki Dominik súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. A futballista a 93. percben hordágyon hagyta el a pályát. A lefújás utáni értékelésében a csapat felkészítéséért felelő Bodor Boldizsár elmondta, hogy játékosa „rendben van”, később pedig az újpestiek klubhonlapja részletes tájékoztatást adott.

Védőnk, Kaczvinszki Dominik az MTK Budapest elleni mérkőzés 90. percében összeütközött az ellenfél egyik játékosával, Marin Jurinával, az eset következtében pedig elveszítette eszméletét. Kaczvinszkit nemcsak le kellett cserélni, de kórházba is kellett szállítani. Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél, és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre bennmarad a Baleseti Intézetben. Jurina a lefújást követően nagyon sportszerűen, egyből érdeklődött védőnk állapotáról

– olvasható az ujpestfc.hu hírében.

Így látták a vezetőedzők

Bodor Boldizsár egyébként magáról a találkozóról elégedetten nyilatkozott.

– Végre azt láttuk a pályán, amit már az első perctől szerettünk volna, hogy csapatként küzdöttek és hittek. A legnagyobb dolog az volt, hogy hittek benne, hogy ebből még lehet valami. Nem estek össze, mint ahogy az az előző mérkőzéseken előfordult, és ezért borzasztóan büszke vagyok rájuk. Most volt négy mérkőzés, van még egy vissza, van egy-két dolog, amin szerettünk volna változtatni. Ezekben úgy érzem, jó irányba mozdult el a csapat, de nagyon korai lenne azt mondani, hogy már beérett a munkám gyümölcse – idézte az M4 Sport interjúját a Csakfoci.

Bodor Boldizsár, az Újpest FC ideiglenes vezetőedzője ezúttal elégedett lehetett csapata teljesítményével (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az MTK trénere, Horváth Dávid arról beszélt, hogy a mérkőzés folyamán voltak pillanatok, amikor labdarúgói rossz döntést hoztak.