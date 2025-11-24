Ronaldo 40 évesen ismét megdöbbentette a világot: káprázatos ollózós gól 12 méterről

A gól a meccs hajrájában esett, amikor már lankadt a figyelem, hiszen a találkozó lényegében eldőlt. Leszámítva Ronaldót. A 40 éves klasszis fantasztikus gólt rúgott ollózva 12 méterről. Okkal jegyzik meg sokan: Cristiano Ronaldo pályafutása csúcsán sem rúgott ennél szebb gólt. Az al-Nasszr ezzel a találattal nyert 4-1-re.

Íme a parádés mozdulat. Ronaldo ollózva szerzett gólt Fotó: (FAYEZ NURELDINE / AFP)

Ronaldo tartja a lépést Messivel

Ajándék a futball rajongóinak, hogy Ronaldo és Messi pályafutásuk alkonyán ugyanazon a napon varázsolt, hiszen az Inter Miami Messi vezérletével jutott be az MLS-ben a Keleti főcsoport döntőjébe.