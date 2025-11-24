Ronaldoollózásgól

Ronaldo 40 évesen ismét megdöbbentette a világot: káprázatos ollózós gól 12 méterről

40 évesen is elképesztő kunsztokra képes. Cristiano Ronaldo ismét meglepte a futballvilágot: az al-Nasszr–al-Halídzs mérkőzés végén elképesztő ollózós mozdulattal szerzett gólt, ami persze azonnal bejárta a közösségi médiát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 7:04
Ronaldo tényleg örökifjú Fotó: FAYEZ NURELDINE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gól a meccs hajrájában esett, amikor már lankadt a figyelem, hiszen a találkozó lényegében eldőlt. Leszámítva Ronaldót. A 40 éves klasszis fantasztikus gólt rúgott ollózva 12 méterről. Okkal jegyzik meg sokan: Cristiano Ronaldo pályafutása csúcsán sem rúgott ennél szebb gólt. Az al-Nasszr ezzel a találattal nyert 4-1-re.

Íme, a párádés mozdulat. Ronaldo ollózva szerzett gólt
Íme a parádés mozdulat. Ronaldo ollózva szerzett gólt Fotó: (FAYEZ NURELDINE / AFP)

Ronaldo tartja a lépést Messivel

Ajándék a futball rajongóinak, hogy Ronaldo és Messi pályafutásuk alkonyán ugyanazon a napon varázsolt, hiszen az Inter Miami Messi vezérletével jutott be az MLS-ben a Keleti főcsoport döntőjébe.

Ha minden igaz, ez volt Ronaldo 954. gólja a pályafutása során, tehát közelíti az 1000-s álomhatárt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu