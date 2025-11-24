Messi nem ereszti hűséges társait, célegyenesben az amerikai álom felé

A Cincinnati–Inter Miami mérkőzés akár Jordi Alba és Sergio Busquets búcsúmeccse is lehetett volna, hiszen mindketten az idény végén vonulnak vissza – Messi azonban úgy döntött: korai lenne még a búcsú. A nyolcszoros aranylabdás, világbajnok kiválóság ismét varázsolt.

Lionel Messi kivételesen fejjel szerzett gólt a Cincinnati-Inter Miami meccsen az MLS-playoffban (Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP)

Messi elképesztő formában hetek óta

Mateo Silvetti beadása után Messi kivételesen fejjel volt eredményes és megszerezte a vezetést.

A második félidőben Messi tovább növelte a különbséget – ezúttal gólpasszokkal. Egyérintéses játékával és zseniális ütempasszaival három találatot készített elő: előbb Silvetti lőtt újra gólt, majd Allende duplázott, beállítva a kiütéses 4-0-s végeredményt.

A Cincinnati elleni volt Messi hatodik gólja a playoffban, míg a 2025-ös naptári évben már a 46. találatát jegyezte. Az utóbbi tíz mérkőzésen 23 gólban vagy gólpasszban vállalt szerepet, elképesztő formával repítve az Inter Miamit története már így is legsikeresebb playoff-menetelésében.

Inter Miami–New York City az MLS Keleti főcsoport döntőjében

A Keleti főcsoport döntőjében az ellenfél már ismert: a New York City FC, amely 1-0-ra legyőzte a Philadelphia Uniont. A párharc ismét egy mérkőzésen dől el, és ha Messiék nyernek, bejutnak az MLS döntőjébe. A találkozót november 29-én rendezik, és a Miami hazai közönség előtt küzdhet a fináléért.