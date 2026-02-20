Itt van a Tisza Párt hergelésének eredménye: Orbán Viktor meggyilkolásáról kommentelnek Magyar Péter szimpatizánsai

Újabb elképesztő megnyilvánulást tett közzé egy, a Tisza Pártot vakon támogató, Magyar Péter kamuprofil-hálózatához tartozó közösségi médiás profil.

Forrás: Facebook

A bejegyzés azzal a képtelen állítással rukkolt elő, hogy a Tisza Párt sebtiben, közvetlenül a Békemenet meghirdetése után kihirdetett demonstrációján egymillió ember fog megjelenni. A Facebookon meghirdetett eseményre mostanáig azonban

mindössze 38 ezer ember válaszolt, ami nagyságrendileg ugyanannyi, mint a tavaly október 23-ra meghirdetett háborús menet esetében.

A bejegyzést egy olyan csoportban tették közzé, amely az elmúlt időszakban a gyűlöletkeltő és erőszakos bejegyzései miatt vált hírhedté. Nemrég arról számoltunk be, hogy a csoport tagjai már a miniszterelnökre és családjára is rárontanának. A tiszások ezúttal minden korábbinál tovább mentek, immár a kormányfő és családja megöléséről, megkínzásáról álmodoznak.

Forrás: Magyar Nemzet Forrás: Magyar Nemzet

A felháborító kommentekre egy olyan, nyilvánvalóan a tiszások hergelését célzó bejegyzés alatt találtunk, amelyben arra kérték a Tisza Párt szimpatizánsait, hogy írják le, mit üzennének Orbán Viktor miniszterelnöknek. Az egyik kommentelő mindössze annyit írt,

Remélem, úgy jársz, mint Ceausescu.

A leginkább kétségbeejtő hozzászólásban pedig egy másik tiszás már arról álmodozott, hogy a miniszterelnököt szíve szerint karóba húzná.

Forrás: Magyar Nemzet Forrás: Magyar Nemzet

Szintén a szóban forgó bejegyzés alatt egy másik tiszás a miniszterelnököt a teljes családjával együtt rács mögé juttatná.

Börtönbe velük családostul

– írta a hölgy. Egy másik hozzászóló pedig egyenesen kijelentette, biztos abban, hogy Orbán Viktor nem fogja megérni a nyarat.