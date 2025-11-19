Nem hajlandók elárulni Magyar Péterék, mennyibe került az október 23-i háborús menetük

Továbbra sem hajlandó elárulni a Tisza Párt, milyen költségei voltak az október 23-án tartott tömegrendezvényüknek. A párt ugyan időről időre közzétesz egy adatsort arra vonatkozóan, hogy az adományokból befolyt összegeket mire költik, ugyanakkor a különböző rendezvények költségeit nem tételesen, hanem összegezve teszik közzé.

Fotó: Máté Krisztián

Éppen ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyibe is került, és milyen adományokból fedezték a Tisza Párt október 23-án tartott háborús menetét. Az ügyben közérdekű adatigénylést nyújtottunk be a Tisza Párthoz, amelyre hivatalosan 15 munkanapon belül válaszolniuk kellett volna.

Ugyanakkor lapunk semmilyen választ nem kapott a kérdésekre. Mindezt annak ellenére, hogy az adatkezelő legkésőbb 15 napon belül köteles válaszolni, bár jelentős terjedelmű kérés esetén ez a határidő meghosszabbítható.

Ez annak fényében különösen érdekes, hogy a Tisza Párt az átláthatóság bajnokaként mutatja be magát, mindeközben pedig mindent megtesz Magyar Péter annak érdekében, hogy a támogatóiból a lehető legtöbb pénzt kisajtolja. Még a nemzeti ünnepen tartott demonstráció megszervezése kapcsán is a kalapozás jutott eszükbe: mint megírtuk, körlevélben kértek pénzt a szimpatizánsaitól.

A Tisza Párt menete október 23-án (Fotó: Havran Zoltán)

Támogatást kér Magyar Péter (Forrás: Magyar Nemzet)

A kéregetéssel Magyar Péter már a demonstráció előtt is futott egy kört. Akkor az ’56-os forradalmárokat használta fel, hogy minél több pénz kisajtolhasson a támogatóiból. A Tisza Párt akkor is körlevélben kérte a szimpatizánsait, hogy pénzzel segítsék a háborús menet szervezését.

A levél a szokásos hangnemben arra kérte a támogatóit, hogy négy zászló, 15 virág vagy 30 fáklya árával támogassák a Tisza Pártot.

Magyar Péteréket nemcsak online, hanem személyesen is lehetett támogatni a demonstráció alatt. A háborús meneten ugyanis két Tisza Shop is várta a párt hivatalos árucikkeit megvásárolni kívánó demonstrálókat. Azonban ennyi sem volt elég Magyar Péteréknek, a levél szerint ugyanis a Deák Ferenc téren és a Hősök terén pultokat is állítottak fel, ahol a Tisza Világ applikációt és a rendszerváltó kártyát akarták mindenkire rátukmálni.