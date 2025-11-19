Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Nem hajlandók elárulni Magyar Péterék, mennyibe került az október 23-i háborús menetük

A magát az átláthatóság bajnokaként feltüntető Tisza Párt nem hajlandó elárulni, mennyibe került, és milyen forrásokból fedezték az október 23-án tartott rendezvényüket.

2025. 11. 19. 17:03
Továbbra sem hajlandó elárulni a Tisza Párt, milyen költségei voltak az október 23-án tartott tömegrendezvényüknek. A párt ugyan időről időre közzétesz egy adatsort arra vonatkozóan, hogy az adományokból befolyt összegeket mire költik, ugyanakkor a különböző rendezvények költségeit nem tételesen, hanem összegezve teszik közzé. 

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Fotó: Máté Krisztián

Éppen ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyibe is került, és milyen adományokból fedezték a Tisza Párt október 23-án tartott háborús menetét. Az ügyben közérdekű adatigénylést nyújtottunk be a Tisza Párthoz, amelyre hivatalosan 15 munkanapon belül válaszolniuk kellett volna. 

Ugyanakkor lapunk semmilyen választ nem kapott a kérdésekre. Mindezt annak ellenére, hogy az adatkezelő legkésőbb 15 napon belül köteles válaszolni, bár jelentős terjedelmű kérés esetén ez a határidő meghosszabbítható. 

Ez annak fényében különösen érdekes, hogy a Tisza Párt az átláthatóság bajnokaként mutatja be magát, mindeközben pedig mindent megtesz Magyar Péter annak érdekében, hogy a támogatóiból a lehető legtöbb pénzt kisajtolja. Még a nemzeti ünnepen tartott demonstráció megszervezése kapcsán is a kalapozás jutott eszükbe: mint megírtuk, körlevélben kértek pénzt a szimpatizánsaitól.

Tisza menet
A Tisza Párt menete október 23-án (Fotó: Havran Zoltán)

 

Támogatást kér Magyar Péter (Forrás: Magyar Nemzet)

A kéregetéssel Magyar Péter már a demonstráció előtt is futott egy kört. Akkor az ’56-os forradalmárokat használta fel, hogy minél több pénz kisajtolhasson a támogatóiból. A Tisza Párt akkor is körlevélben kérte a szimpatizánsait, hogy pénzzel segítsék a háborús menet szervezését.

A levél a szokásos hangnemben arra kérte a támogatóit, hogy négy zászló, 15 virág vagy 30 fáklya árával támogassák a Tisza Pártot. 

Magyar Péteréket nemcsak online, hanem személyesen is lehetett támogatni a demonstráció alatt. A háborús meneten ugyanis két Tisza Shop is várta a párt hivatalos árucikkeit megvásárolni kívánó demonstrálókat. Azonban ennyi sem volt elég Magyar Péteréknek, a levél szerint ugyanis a Deák Ferenc téren és a Hősök terén pultokat is állítottak fel, ahol a Tisza Világ applikációt és a rendszerváltó kártyát akarták mindenkire rátukmálni.

Nem ismeretlen a baloldali pártok vagy politikusok körében, hogy a követőikkel fizettetik meg a rájuk kiszabott bírságokat, vagy pénzt kérnek tőlük ahhoz, amit szeretnének megvalósítani. Ennek a lehetőségnek az egyik legnagyobb kihasználója Hadházy Ákos, aki már otthonosan mozog a követői pénzének saját célra való felhasználásában. 

Apad a rendszerváltó tagság

A Tisza Párt, amióta csak Magyar Péter átvette, igyekszik a lehető legtöbb pénzt begyűjteni a követőitől. Minderre felépítettek egy – ma már a pártok körében megszokottnak nevezhető – online boltot, amelyben a baloldali párt követői olyan termékeket vehetnek, amelyen rajta van a Tisza Párt indiai ragasztómárkától „kölcsönvett” logója. A termékek természetesen drágábbak, mint egy hagyományos boltban, azonban ez mondhatni normális, és az egyre jobban fogyatkozó Tisza-szimpatizánsok körének még így is megérheti, hiszen így biztosíthatják látványosan, hogy kiállnak a baloldali politikus olyan tervei mellett, mint az szja-emelés, amellyel minden dolgozó magyar zsebéből rengeteg pénzt vennének ki.

Ennyivel azonban nem éri be sem Magyar Péter, sem a Tisza Párt. Rendszeres adományokkal is lehet támogatni őket, amelyek összege lehet háromezer, ötezer, 15 ezer vagy akár egyedi összeg is havonta.

Emellett ott van még az elhíresült rendszerváltó tagság is, amely mellé egy digitális rendszerváltó kártya is jár. Eredetileg ötvenezer rendszerváltó kártya értékesítése lett volna a cél, de több mint egy év alatt csupán valamivel több mint harmincezer darabot sikerült értékesíteniük, sőt a „rendszerváltásra előfizetők” száma még csökkent is, ahogy a baloldali párt elkezdett egyre népszerűtlenebb lenni.

Összehasonlításképpen Magyar Péter Facebook-oldalát több mint ötszázezren, míg a Tisza Pártét pedig több mint százezren követik. Tehát csak a legelkötelezettebb Magyar Péter-hívek csatlakoztak a rendszerváltó tagsághoz. A párt ebben az esetben is háromezer forinttól értékesíti a kártyájának az előfizetését, de van ötezres, tízezres és a VIP-élményre vágyóknak 41 665 forintos kártya is, valamint az egyedi összegeket is elfogadják.

Saját propaganda

Mindez azonban csak a párt működését, rendezvényeit és egyéb kiadásait fedezi a jelek szerint. Magyar Péterék azonban nemrég

egészen egyedi cél érdekében nyúltak bele a leghűségesebb követőik zsebébe.

A Tisza Párt ugyanis elindította saját propagandaröplapját, a Tiszta Hangot. Bár a célterületen, vidéken az emberek nem kíváncsiak a baloldali párt propagandájára, mégis pénzügyi támogatást kértek a hívektől, hogy nagy példányszámban terjeszteni tudják a lapot. Két település újságjainak kinyomását 6345 forinttal, öt települését 15 850 forinttal, tíz települését pedig 31 700 forinttal lehetett támogatni.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

