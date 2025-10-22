Elképesztő fotókon az '56-ra emlékező fiatalok felvonulása

– Ma is Magyarországra, Budapestre figyel a világ, hasonlóan 1956-hoz, mert a világ vezetői is látják Magyarország békés szándékát – jelentette ki a honvédelmi miniszter a Rákóczi Szövetség 1956-os megemlékezésén szerdán Budapesten, a Bem József téren. Szalay-Bobrovniczky Kristóf az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának előestéjén tartott megemlékezésen hangsúlyozta: mindenki, aki komolyan veszi a szabadságot és komolyan számba veszi az emberi életeket, őszintén drukkol a magyaroknak és a békének.

A honvédelmi miniszter szerint 1956 megváltoztatta a magyarságot és a világot is (Fotó: Csudai Sándor)

Mint fogalmazott, „most a béke a mi nemzedékünk kezében van, most nem hibázhatunk, most jól kell csinálnunk!” Hangsúlyozta, hogy 1956-ban a szabadság rövid időre valósággá vált. Ugyan nem állhatott fenn sokáig, de megváltoztatta a magyarságot és a világot is. Egy kommunista országban – folytatta – nagy bátorságra volt szükség ahhoz, hogy az egyetemisták nekiinduljanak, majd a Bem téren találkozott a város: a gyárakból hazafelé igyekvő munkások és a hivatalnokok.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében a fiatalokhoz szólt (Fotó: Csudai Sándor)

Együtt hallgatták Sinkovits Imre színművészt, aki elszavalta a Szózatot, és felolvasták az írók kiáltványát, amely a Szovjetuniótól független politikát és a téeszesítés leállítását követelte.

A Bem téren tűnt fel az a zászló, amelyből először vágták ki a Rákosi-címert, az elnyomás jelképét. A katonák pedig a vörös csillag helyére a nemzeti színű szalagot tűzték a sapkájukra

– idézte fel.

Hozzátette: a kollaboránsok mindennek láttán tudták, hogy a rendszerük csak addig maradhat fenn, amíg Magyarországon állomásoznak a szovjet csapatok.

A Rákóczi Szövetség molinója (Fotó: Csudai Sándor)

A miniszter úgy fogalmazott: „1956-nak is megvoltak a maga árulói, azok is egy nagy birodalom érdekeit szolgálták, és ma is vannak olyanok, akik egy nagyobb birodalom érdekeit akarják szolgálni”. Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta az ünnepségen részt vevő fiatalok figyelmét arra, hogy azt a szabadságot, ami '56 hőseinek csak a rendszerváltás után adatott meg, a később felnőtt nemzedékek örökségként kapták.

Fáklyás diákok a Rákóczi Szövetség megemlékezésén (Fotó: Csudai Sándor)

Ez arra figyelmeztet – mondta –, hogy a szabadság nem pusztán lehetőség, hanem kötelesség, önmagunk és egymás iránt. Nem adják ingyen, továbbá a szabadsághoz békére van szükség. Békére, amelyben a családok kemény munkájukkal és az egymást támogató nemzedékek szövetségeként minden évben előre juthatnak egy-egy lépéssel.