Elképesztő fotókon az '56-ra emlékező fiatalok felvonulása

Megemlékezést tartott a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom alkalmából Budapesten. Az ünnepség résztvevőinek többsége a Műegyetem elől induló fáklyás felvonulással érkezett a Bem térre, ahol Szalay-Bobrovniczky Kristóf mondott beszédet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 22. 19:52
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Ma is Magyarországra, Budapestre figyel a világ, hasonlóan 1956-hoz, mert a világ vezetői is látják Magyarország békés szándékát – jelentette ki a honvédelmi miniszter a Rákóczi Szövetség 1956-os megemlékezésén szerdán Budapesten, a Bem József téren. Szalay-Bobrovniczky Kristóf az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának előestéjén tartott megemlékezésen hangsúlyozta: mindenki, aki komolyan veszi a szabadságot és komolyan számba veszi az emberi életeket, őszintén drukkol a magyaroknak és a békének.

A honvédelmi miniszter szerint 1956 megváltoztatta a magyarságot és a világot is.(Fotó: Csudai Sándor)
A honvédelmi miniszter szerint 1956 megváltoztatta a magyarságot és a világot is (Fotó: Csudai Sándor)

Mint fogalmazott, „most a béke a mi nemzedékünk kezében van, most nem hibázhatunk, most jól kell csinálnunk!” Hangsúlyozta, hogy 1956-ban a szabadság rövid időre valósággá vált. Ugyan nem állhatott fenn sokáig, de megváltoztatta a magyarságot és a világot is. Egy kommunista országban – folytatta – nagy bátorságra volt szükség ahhoz, hogy az egyetemisták nekiinduljanak, majd a Bem téren találkozott a város: a gyárakból hazafelé igyekvő munkások és a hivatalnokok. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében a fiatlaokhoz szólt (Fotó: Csudai Sándor)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében a fiatalokhoz szólt (Fotó: Csudai Sándor)

Együtt hallgatták Sinkovits Imre színművészt, aki elszavalta a Szózatot, és felolvasták az írók kiáltványát, amely a Szovjetuniótól független politikát és a téeszesítés leállítását követelte.

A Bem téren tűnt fel az a zászló, amelyből először vágták ki a Rákosi-címert, az elnyomás jelképét. A katonák pedig a vörös csillag helyére a nemzeti színű szalagot tűzték a sapkájukra

– idézte fel.

Hozzátette: a kollaboránsok mindennek láttán tudták, hogy a rendszerük csak addig maradhat fenn, amíg Magyarországon állomásoznak a szovjet csapatok.

A Rákóczi Szövetség molinója (Fotó: Csudai Sándor)
A Rákóczi Szövetség molinója (Fotó: Csudai Sándor)

A miniszter úgy fogalmazott: „1956-nak is megvoltak a maga árulói, azok is egy nagy birodalom érdekeit szolgálták, és ma is vannak olyanok, akik egy nagyobb birodalom érdekeit akarják szolgálni”. Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta az ünnepségen részt vevő fiatalok figyelmét arra, hogy azt a szabadságot, ami '56 hőseinek csak a rendszerváltás után adatott meg, a később felnőtt nemzedékek örökségként kapták.

Fáklyás diákok a Rákóczi Szövetség megemlékezésén (Fotó: Csudai Sándor)
Fáklyás diákok a Rákóczi Szövetség megemlékezésén (Fotó: Csudai Sándor)

Ez arra figyelmeztet – mondta –, hogy a szabadság nem pusztán lehetőség, hanem kötelesség, önmagunk és egymás iránt. Nem adják ingyen, továbbá a szabadsághoz békére van szükség. Békére, amelyben a családok kemény munkájukkal és az egymást támogató nemzedékek szövetségeként minden évben előre juthatnak egy-egy lépéssel.

A megkoszorúzott emlékmű a Bem József téren (Fotó: Csudai Sándor)
A megkoszorúzott emlékmű a Bem József téren (Fotó: Csudai Sándor)

A békéhez pedig erő kell, erő kell ahhoz, hogy magunk döntsünk a saját sorsunk felett és követni tudjuk a saját érdekeinket a legnagyobb ellenszélben is. Erő kell ahhoz, hogy másokkal szövetséget kötve közösen gondoskodjunk szabadságunk és országunk védelméről – emelte ki a honvédelmi miniszter.

Mindannyiunknak van feladatunk a magyar szabadság ügyével. Nem szabad felednünk, 1956 nem a múlt, hanem a jelen és a jövő is

– fogalmazott beszédében Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter felhívta az ünnepségen részt vevő fiatalok figyelmét arra, hogy azt a szabadságot, ami '56 hőseinek csak a rendszerváltás után adatott meg, a később felnőtt nemzedékek örökségként kapták (Fotó: Csudai Sándor)
A honvédelmi miniszter felhívta az ünnepségen részt vevő fiatalok figyelmét arra, hogy azt a szabadságot, ami '56 hőseinek csak a rendszerváltás után adatott meg, a később felnőtt nemzedékek örökségként kapták (Fotó: Csudai Sándor)

Az ünnepség résztvevőinek többsége a Műegyetem elől induló fáklyás felvonulással érkezett a Bem térre. 

A menettel a forradalom egyik meghatározó eseményeként számon tartott október 22-ei műegyetemi diákgyűlésre emlékeztek. Ezen a hallgatók pontokba szedve fogalmazták meg követeléseiket, és arról is döntöttek, hogy a lengyel nép melletti szolidaritás jegyében másnap, vagyis október 23-án a Bem térre vonulnak.

A mostani, több ezer ember, többségében fiatalok részvételével megtartott felvonulást három korabeli Csepel teherautó vezette fel, a platókról korhű ruhába öltözött fiatalok integettek. A menet résztvevői közül többen nemzeti színű és a forradalmat jelképező lyukas zászlókat lengettek.

Boríókép: A Rákóczi Szövetség 1956-os megemlékezése (Fotó: Hatlaczki Balázs)


