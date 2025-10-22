1956BMENagy János

„Nehéz idők erős embereket formálnak”

Az 1956-os magyar forradalom megismételhetetlen példája annak, milyen az, amikor több százezer emberben egyszerre lobban fel a szabadságágy – erről beszélt a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a BME 1956-os emlékünnepségén. Nagy János rámutatott: október 23-án kiderült, hogy a győzhetetlennek hitt szovjet birodalom nem sebezhetetlen. Amíg azonban ’56-ban nem volt erőnk legyőzni a Szovjetuniót, ma vissza tudjuk téríteni az Európai Uniót a béke és a gyarapodás útjára.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 22. 19:33
Fotó: Ladóczki Balázs
Erős emberek jó időket hoznak, a jobb időkért azonban sokszor nem elég dolgozni, hanem harcolni is kell – mondta a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 1956-os emlékünnepségén szerdán. Nagy János úgy fogalmazott: 1956 megismételhetetlen példája annak, milyen az, amikor több százezer emberben egyszerre lobban fel a szabadságvágy. Ezek a lángok nőttek olyan nagy tűzzé, aminek 12 napon át csodájára járt a világ – tette hozzá.

Nagy János szerint ötvenhat októberének tanúsága, hogy a magyar ifjúság mindig Petőfié és Jókaié marad (Fotó: Ladóczki Balázs)
Nagy János szerint '56 októberének tanúsága, hogy a magyar ifjúság mindig Petőfié és Jókaié marad (Fotó: Ladóczki Balázs)

Felidézte, az ötvenhatos fiatalok együtt, egységesen álltak ki a pontokba foglalt követeléseik mellett, éppen úgy, mint 1848-ban a márciusi ifjak. A hang, ami azokban a napokban e falak között megszólalt, nem a gyűlöletből fakadt, hanem a szabadság szeretetéből gyűlt össze, mint sok-sok fáklyából egy hatalmas máglya – hangsúlyozta.

Nehéz idők erős embereket formálnak

– hívta fel a figyelmet, megjegyezve: ezek a fiatalok olyan könnyedséggel rúgták le magukról a sztálinizmust, mint ahogy a kutya rázza le magáról a vizet. Ötvenhat októberének tanúsága, hogy – próbálják bármivé is formálni – a magyar ifjúság mindig Petőfié és Jókaié marad – húzta alá az államtitkár.

A magyar emberek békét akarnak

Kiemelte azt is, hogy szuverén döntéseket csak szabad emberek tudnak hozni. – Történelmünk tárháza az olyan társadalmi és politikai kísérleteknek, amelyeket a ránk telepedő birodalmak hajtottak végre rajtunk –  idézte fel, majd kijelentette: a „fogott ember” mindig azt hajtja végre, amit a gazdái diktálnak neki. 

Az elmúlt száz évben kivételes pillanatok voltak azok, amikor a magyar emberek mondhatták meg, mit, miért, merre és meddig

– emlékeztetett, hangsúlyozva: 1956 októberében ez történt, és ez történik ma is.

Vissza kell téríteni az uniót a fejlődés felé

Nagy János szavai szerint ma a magyar emberek többsége békét akar, és nem akarja megfizetni egy olyan háború árát, amihez semmi közünk. A kormánynak pedig kötelessége érvényt szerezni a magyar emberek akaratának – rögzítette.

A magyar emberek többsége békét akar, és nem akarja megfizetni egy olyan háború árát, amihez semmi közünk (Fotó: Ladóczki Balázs)
A magyar emberek többsége békét akar, és nem akarja megfizetni egy olyan háború árát, amihez semmi közünk (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az államtitkár hangsúlyozta: a gyenge emberek rossz időket, háborút, gazdasági töpörödést, morális válságot hoznak. Nagy János rámutatott: október 23-án kiderült, hogy a győzhetetlennek hitt szovjet birodalom nem sebezhetetlen. Amíg azonban ’56-ban nem volt erőnk legyőzni a Szovjetuniót, ma vissza tudjuk téríteni az Európai Uniót a béke és a gyarapodás útjára. 

Hinnünk kell abban, hogy még azelőtt sikerül visszatéríteni a megháborodott Európát eredeti küldetéséhez, mielőtt összeomlik

– fogalmazott.

Borítókép: Ünnepi beszédet mond Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a Műegyetem aulájában az 1956. október 23-i forradalom alkalmából (Fotó: Ladóczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

