A 49-es villamosról néztem a forradalmat

Az 1956-os forradalom krónikáiban a politikai döntések és összecsapások uralják a lapokat, de a hétköznapi emberek – diákok, ápolók, villamosvezetők – visszaemlékezései mutatják meg igazán, mit élt át a város. Ők látták a füstöt, hallották a rádió sercegését, érezték a friss kenyér és az égett gumi illatát.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 10. 22. 18:38
Tüntetők és egy szovjet páncélozott harcjármű a budapesti utcán 1956. október 23-án Fotó: Fortepan/Nagy Gyula
A várakozás napjai – „mintha karácsony lenne”

Mielőtt a lövések eldördültek volna, Budapest már forrongott. A Petőfi Kör vitái és az egyetemisták követelései megtöltötték a kávéházakat és az utcákat. A Múzeum körút és a Kálvin tér környékén csoportok gyülekeztek, röplapokat osztogattak.

A MEFESZ alakuló ülése Szegeden (Fotó: Szegedi Szó/Magyar Nemzeti Múzeum)

Kállay Patrícia – aki akkor hatéves volt – így emlékezett vissza: „Ki lehetett menni az utcára, és ott mindenki valami eufórikus hangulatban volt. Teljesen idegen emberek borultak egymás nyakába, ölelkeztek össze. Borzasztó nagy boldogságot éreztem… mintha karácsony lenne.”

Békésen tüntető tömeg lepte el az utcákat 1956. október 23-án (Fotó: Fortepan)

A félelem hetei után újra beszéltek egymással az emberek. A 49-es villamoson – meséli egy Ganz-gyári tanuló – már nem lehajtott fejjel ültek, hanem politikáról vitatkoztak. A város fellélegzett.

Amikor az utca életre kelt

A Műegyetemről 1956. október 23-án délután indult a tömeg a Bem tér felé. A rádió előtt estére már több ezren gyűltek össze. Amikor az ÁVH lövései eldördültek, a tömeg reagált. A 17 éves Hegedűs József, a Ganz-MÁVAG tanulója így mesélte: „Az emberek futottak, de senki sem menekült.”

A Magyar Rádió Bródy Sándor utcai főépülete az ostrom után (Fotó: Fortepan)

A városban gyorsan elterjedt a hír, hogy a rádió előtt sortűz volt. Az Üllői úton és a Baross utcában röplapokat sokszorosítottak, kézzel írt felhívásokat ragasztottak a falakra. A korábbi csendes utcák hirtelen megteltek élettel.

Az utca mint frontvonal

A harcok napjaiban a városi tér kettős szerepet kapott: egyszerre volt csatatér és menedék.
A naplóját vezető Csics Gyula így írt: „A ház ledőlt, a falak vörös téglája a fehér porral keveredett. Egy kislány sírt a törmelékben, mi pedig mentünk tovább a Körúton.”

Szovjet harckocsik Budapest utcáin (Fotó: Fortepan)

Az Üllői út és a Corvin köz hamar a felkelők központja lett. A villamos csilingelése keveredett a lövések ritmusával, a kenyér és a füst szaga egyszerre töltötte be a levegőt. Az addig szürke város most vörösen izzott – nemcsak a tüzek, hanem a lelkesedés miatt.

Szolidaritás a mindennapokban – csendes hőstettek

A harcok közben is folyt az élet. A Honvédkórház orvosai és ápolói nem hagyták el a helyüket. Egy korabeli jelentésben ez olvasható:

„A sebesültek ellátása folyamatos, az anyagban (kötszer, gyógyszer) segítséget nyújtunk a működő segélyhelyeknek.”

Tüntetők a Bem József téren, 1956. október 23-án (Fotó: MTI/Bojár Sándor)

A Baross utcai pékek napokon át sütötték a kenyeret, miközben a szomszéd ház pincéjéből hordták nekik a vizet. A Mester utcában egy család két sebesült forradalmárt bújtatott, tudva, hogy ezzel saját életüket is kockáztatják. Ezek az apró döntések – nem menekülni, hanem segíteni – adták a forradalom emberi arcát.

A város arcai – fotósok és tanúk

Több száz amatőr felvétele őrzi a harcok hangulatát. Az egyik legismertebb képet a Blaha Lujza téren készítette egy névtelen fotós: fiatalok egy tank mögött, a háttérben a Nemzeti Színház romjai.

Kilőtt szovjet harckocsi a Corvin köznél (Fotó: Fortepan)

Egy visszaemlékező így idézte fel az eseményeket: „A gépet a kabátom alá rejtettem. Csak kattintottam, és futottam. Tudtam, hogy ha elkapnak, vége.”

Ezek a fotók nem művészi kompozíciók voltak, hanem tanúságtételek – bizonyítékok arról, hogy a város él, még a romok között is.

Ami megmaradt

A forradalom leverése után sok család a padláson vagy fiókok mélyén őrzött egy-egy emléket. Számos visszaemlékező mesélt arról, hogy évtizedekig rejtegették a zászlót vagy a karszalagot, amit 1956-ban viseltek. Egy interjúban egy asszony így fogalmazott: „A karszalag a fiókban maradt, de minden költözésnél magammal vittem. Nem csak a tárgyat, az érzést őriztem.”

Az 1956-os forradalom és szabadságharc elemi erejű népi felkelés volt  az elnyomó kommunista diktatúra ellen (Fotó: Life)

A város falain évekig láthatók maradtak a golyónyomok, a köztereken a romok helyén parkok nőttek ki, de a levegőben még sokáig ott volt a szag – a puskaporé és a szabadságé.

1956 hétköznapi emberek történetei nem a fegyverek, hanem az emberség krónikái.
Kállay Patrícia, Hegedűs József, Csics Gyula, az orvosok, a pékek, az amatőr fotósok – mindannyian egy pillanatra kiléptek a hétköznapokból, és a történelem részévé váltak.

1956 a nemzeti egység szimbólumává vált (Fotó: MTI/Bojár Sándor)

A forradalom nemcsak diadal vagy vereség volt, hanem az emberek közti pillanatnyi bizalom diadala – amelyet sem a diktatúra, sem az idő nem tudott teljesen elvenni.

