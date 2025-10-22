A 49-es villamosról néztem a forradalmat

A várakozás napjai – „mintha karácsony lenne”

Mielőtt a lövések eldördültek volna, Budapest már forrongott. A Petőfi Kör vitái és az egyetemisták követelései megtöltötték a kávéházakat és az utcákat. A Múzeum körút és a Kálvin tér környékén csoportok gyülekeztek, röplapokat osztogattak.

A MEFESZ alakuló ülése Szegeden (Fotó: Szegedi Szó/Magyar Nemzeti Múzeum)

Kállay Patrícia – aki akkor hatéves volt – így emlékezett vissza: „Ki lehetett menni az utcára, és ott mindenki valami eufórikus hangulatban volt. Teljesen idegen emberek borultak egymás nyakába, ölelkeztek össze. Borzasztó nagy boldogságot éreztem… mintha karácsony lenne.”

Békésen tüntető tömeg lepte el az utcákat 1956. október 23-án (Fotó: Fortepan)

A félelem hetei után újra beszéltek egymással az emberek. A 49-es villamoson – meséli egy Ganz-gyári tanuló – már nem lehajtott fejjel ültek, hanem politikáról vitatkoztak. A város fellélegzett.

Amikor az utca életre kelt

A Műegyetemről 1956. október 23-án délután indult a tömeg a Bem tér felé. A rádió előtt estére már több ezren gyűltek össze. Amikor az ÁVH lövései eldördültek, a tömeg reagált. A 17 éves Hegedűs József, a Ganz-MÁVAG tanulója így mesélte: „Az emberek futottak, de senki sem menekült.”

A Magyar Rádió Bródy Sándor utcai főépülete az ostrom után (Fotó: Fortepan)

A városban gyorsan elterjedt a hír, hogy a rádió előtt sortűz volt. Az Üllői úton és a Baross utcában röplapokat sokszorosítottak, kézzel írt felhívásokat ragasztottak a falakra. A korábbi csendes utcák hirtelen megteltek élettel.

Az utca mint frontvonal

A harcok napjaiban a városi tér kettős szerepet kapott: egyszerre volt csatatér és menedék.

A naplóját vezető Csics Gyula így írt: „A ház ledőlt, a falak vörös téglája a fehér porral keveredett. Egy kislány sírt a törmelékben, mi pedig mentünk tovább a Körúton.”

Szovjet harckocsik Budapest utcáin (Fotó: Fortepan)

Az Üllői út és a Corvin köz hamar a felkelők központja lett. A villamos csilingelése keveredett a lövések ritmusával, a kenyér és a füst szaga egyszerre töltötte be a levegőt. Az addig szürke város most vörösen izzott – nemcsak a tüzek, hanem a lelkesedés miatt.

Szolidaritás a mindennapokban – csendes hőstettek

A harcok közben is folyt az élet. A Honvédkórház orvosai és ápolói nem hagyták el a helyüket. Egy korabeli jelentésben ez olvasható: