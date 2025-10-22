Panyi MiklósOktóber 231956-os forradalom

„Nem tankok árnyékában élünk, de ma is harcolunk”

Az 1956-os forradalom szellemisége máig élő erő Magyarország és Európa életében – erről beszélt a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a műegyetemi 1956-os emlékműnél mondott ünnepi beszédében kedden. Panyi Miklós leszögezte, most is van választásunk: kiállni a szabadság mellett, vagy behódolni az elnyomó rendszer előtt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 22. 16:40
Fotó: Ladóczki Balázs
– Az ötvenhatos hősök emléke az élő lelkiismeret, ami ma is kötelez minket – hangsúlyozta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a műegyetemi 1956-os emlékműnél mondott ünnepi beszédében kedden. Panyi Miklós a koszorúzással egybekötött ünnepségen úgy fogalmazott: a forradalom szellemisége máig élő erő Magyarország és Európa életében.

Koszorúzás az 1956-os Műegyetemi emlékműnél Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár
Panyi Miklós szerint aki nem őrzi meg a szabadságot, attól könnyen elveszik (Fotó: Ladóczki Balázs)

Felidézte: 1956 októberében a műegyetemi diákgyűlésen gyulladt fel a forradalom szikrája, itt fogalmazták meg a követeléseket, amelyek az egész nemzet szabadságharcának iránytűjévé váltak, másnap pedig innen indult a fáklyás menet.

Az emlékmű nem névtelen alakokat, hanem élő történelmet idéz: bátrakat, hazafiakat, fiatalokat, szabadságharcosokat

– hangsúlyozta, hozzátéve: ők azok, akik példát mutattak az egész országnak. 

Koszorúzás az 1956-os Műegyetemi emlékműnél
Fotó: Ladóczki Balázs

– Nem kérdezték, ki elég erős, azt nézték, ki elég bátor – mutatott rá az államtitkár, aki fontosnak nevezte, hogy a szabadság soha ne válhasson üres szólammá. Kiemelte: az ötvenhatos hősök emlékeztetnek arra is, hogy a család, önrendelkezés, keresztény hagyomány ügyében nem lehet kompromisszumot kötni.

Panyi Miklós kijelentette: a forradalom öröksége ma fontosabb, mint valaha. Olyan korban élünk, amikor minden, ami egy nemzet tartóoszlopait képezi (függetlenség, identitás, történelmi örökség) támadás alatt áll – mondta, megjegyezve: mi, magyarok példát mutatunk.

Koszorúzás az 1956-os Műegyetemi emlékműnél Beszédet mond Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója
Fotó: Ladóczki Balázs

 

Nem tankok árnyékában élünk, de ma is harcolunk

–  mondta. Az államtitkár úgy fogalmazott: a történelem megmutatta a szabadság értékét és az összefogás erejét, de belénk égette a széthúzás, a gyöngeség következményeit is. Az igazság erő nélkül keveset ér, ezért Magyarország soha többé nem engedheti meg a könnyelműség és széthúzás luxusát – hangoztatta. 

Nem engedhetünk abból sem, hogy megválaszthassuk, kivel akarunk együtt élni, hogyan tanulnak gyermekeink, milyen oktatást kapnak, milyen példaképeket állítunk eléjük 

– tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy aki nem őrzi meg a szabadságot, attól könnyen elveszik. Mint mondta, Európa, főként Nyugat-Európa rohamosan változik, elhagyja örökségét, és sokszor szembefordul mindazon értékekkel, „amiket hajdanán együtt építettünk, védelmeztünk”.

– Mi vállaljuk a vitákat, a felelősséget, a harcot azokkal is, akik a nemzeti identitást, a keresztény kultúrát megtagadják – jelentette ki, hozzátéve: ahogy ’56-ban, most is a fiatalok kezében van a jövő. Panyi Miklós leszögezte, most is van választásunk: kiállni a szabadság mellett, vagy behódolni az elnyomó rendszer előtt.

Koszorúzás az 1956-os Műegyetemi emlékműnél Beszédet mond Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója
Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az eseményen ezután felszólalt Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója is. Mint mondta, ötvenhat üzenete nemcsak hős múltunkról, hanem az előttünk álló jövőről is szól: a szabadságért való küzdelem mindennapi feladatunk.

Borítókép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára (Fotó: Ladóczki Balázs)


