Megdöbbentő: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság Kőolajvezetéket

Látványos felvételt osztott meg Orbán Viktor, így készül a békemenet nagyszínpada + videó

Már szinte teljesen kész van a nagyszínpad a miniszterelnöknek a békemenetet lezáró, Kossuth téri beszédéhez – derült ki a kormányfő Facebook-videójából.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 15:46
„Hamarosan kész vagyunk. Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren” – írta Facebook-videójához Orbán Viktor. A videó látványos felvételeken mutatja, hogyan készül a színpad, amelyen a miniszterelnök mond beszédet a nemzeti ünnep alkalmából október 23-án, a békemenet végén. A konstrukción már a végső simításokat végzik a szakemberek.

A békemenet útvonala október 23-án (Forrás: Facebook)
A békemenet útvonala október 23-án (Forrás: Facebook)

Mint arra lapunk felhívta a figyelmet, az október 23-i békemenet gyülekezője csütörtökön reggel kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében, az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra.

Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobbkanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. Orbán Viktor ott fog beszédet mondani 13 órakor.

 

Borítókép: Készülődés a Kossuth téren a békemenetet lezáró ünnepi beszédre (Forrás: Facebook)


Google News
