Magyar Péter szeretetországa: karóba húzást, agyonlövést, börtönt emlegetnek a tiszások

Ha fideszesekről van szó, akkor bármit lehet, legalábbis a Tisza Párt szimpatizánsai szerint, akik válogatott módszerekkel törnének Orbán Viktor miniszterelnök és családja életére.

Munkatársunktól
2026. 02. 02. 14:48
Magyar Péter és Bódis Kriszta Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
Épül a Tisza Párt „szeretetországa”. A folyamatos gyűlöletkeltés eredményeként Magyar Péter pártjának követői már a miniszterelnökre és annak családjára is rárontanának. A tiszások ezúttal minden korábbinál tovább mentek, immár a kormányfő és családja megöléséről, megkínzásáról álmodoznak. 

Screenshot
Forrás: Magyar Nemzet
Screenshot
Forrás: Magyar Nemzet

A felháborító kommentekre egy olyan, nyilvánvalóan a tiszások hergelését célzó bejegyzés alatt találtunk, amelyben arra kérték a Tisza Párt szimpatizánsait, hogy írják le, mit üzennének Orbán Viktor miniszterelnöknek. Az egyik kommentelő mindössze annyit írt, 

Remélem, úgy jársz, mint Ceausescu.

A leginkább kétségbeejtő hozzászólásban pedig egy másik tiszás már arról álmodozott, hogy a miniszterelnököt szíve szerint karóba húzná. 

Screenshot
Forrás: Magyar Nemzet
Screenshot
Forrás: Magyar Nemzet

Szintén a szóban forgó bejegyzés alatt egy másik tiszás a miniszterelnököt a teljes családjával együtt rács mögé juttatná.

Börtönbe velük családostul

– írta a hölgy. Egy másik hozzászóló pedig egyenesen kijelentette, biztos abban, hogy Orbán Viktor nem fogja megélni a nyarat.

Ismeretes, a Tisza Párt támogatóit tömörítő csoportokban tapasztalható egyre erőszakosabb megnyilvánulások annak is köszönhetők, hogy a bejegyzéseket ellenőrző adminisztrátorok sorozatosan figyelmen kívül hagyják a súlyosan dehumanizáló posztokat, és teret adnak a gyűlöletbeszédnek. 

Az elmúlt időszakban gyakorlatilag „sikkessé” vált a Tisza Párt szimpatizánsait tömörítő csoportokban olyan bejegyzéseket, hozzászólásokat közzétenni, amelyek a fideszesek megölésére, megkínzására, a politikusok megölésére vonatkoznak vagy éppen a holokauszttal való viccelődnek. Miközben Magyar Péter saját bevallása szerint szeretetországot épít, addig több támogatója is vért kíván. 

Forrás: Facebook/Tisza párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok 
Forrás: Facebook/Tisza párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok 

A Tisza Párt elkötelezett támogatói viccesnek ható képekkel igyekeznek emberi mivoltukban megalázni a kormánypárti szavazókat, illetve politikusok megölésére buzdítanak. A tartalmak több nap után is megtalálhatók a Tisza Pártot támogató, több mint 16 ezer főt számláló csoportban. 

Vagyis jól láthatóan a csoport moderátorait sem zavarja túlságosan, hogy gyűlölet-bűncselekmények elkövetését készítik elő a szimpatizánsok. 

A reakciókból emellett az is kiderült, hogy a tiszások nem elítélik, hanem mulatságosnak tartják a gyűlölet-bűncselekményeket, senki sem emelt szót a posztokban található durva tartalom ellen. 

Forrás: Facebook/Tisza párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok 

A Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók, csatlakozzatok elnevezésű csoportban például fellelhető egy kép, amelyen a holokauszttal viccelődik Magyar Péter egyik elkötelezett támogatója, hasonlóan a tegnap nyilvánosságra került képekhez. 

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, egy több mint húszezer tagot számláló közösségben a zsidók módszeres lemészárlása és a HÉV-en tapasztalható meleg közé tett egyenlőségjelet egy Magyar Péter-szimpatizáns.

Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak

– írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportba egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatellizálta a buszok kigyulladását is.

 

A holokauszttal viccelődött Magyar Péter egyik szimpatizánsa. Forrás: Facebook

Az illető jelvénye szerint ráadásul lelkes közreműködőként vesz részt a csoport mindennapjaiban. 

A férfi közösségimédia-oldaláról kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is képes megosztani, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatók. K. Csaba emellett – a saját fényképei tanúsága szerint – a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is tiszteletét tette. 

Az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához, amely válaszában kiemelte, a csoportnak semmi köze a Tisza Párthoz, annak ellenére, hogy annak neve Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai. A válaszukból az is kiderült, hogy ennek ellenére a párt rendszeresen monitorozza, milyen tartalmak jelennek meg a szóban forgó csoportban. 

 

Nem ez az első eset

Nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai szélsőséges véleményt fogalmaztak meg egy társadalmi csoportról. Nemrég szintén a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai elnevezésű csoport egyik tagja azt a kérdést tette fel:

Támogatja-e, hogy a fideszeseket a 2026-os választások után megkínozzuk és kivégezzük?

A Magyar Pétert támogató hölgy kérdéséből kiderül, helyesnek tartaná, ha a kormánypárti szavazókat a történelem legsötétebb korszakait idéző eszközökkel módszeresen elpusztítaná egy esetlegesen hatalomra kerülő Tisza-kormány.

Fideszesek kínzását felvető poszt. Forrás: Facebook

A bejegyzést, amelyet nem sokkal a közlés után töröltek a csoport adminisztrátorai, láthatóan többen is lelkesedéssel fogadták.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

