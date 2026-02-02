Magyar Péter szeretetországa: karóba húzást, agyonlövést, börtönt emlegetnek a tiszások

Épül a Tisza Párt „szeretetországa”. A folyamatos gyűlöletkeltés eredményeként Magyar Péter pártjának követői már a miniszterelnökre és annak családjára is rárontanának. A tiszások ezúttal minden korábbinál tovább mentek, immár a kormányfő és családja megöléséről, megkínzásáról álmodoznak.

A felháborító kommentekre egy olyan, nyilvánvalóan a tiszások hergelését célzó bejegyzés alatt találtunk, amelyben arra kérték a Tisza Párt szimpatizánsait, hogy írják le, mit üzennének Orbán Viktor miniszterelnöknek. Az egyik kommentelő mindössze annyit írt,

Remélem, úgy jársz, mint Ceausescu.

A leginkább kétségbeejtő hozzászólásban pedig egy másik tiszás már arról álmodozott, hogy a miniszterelnököt szíve szerint karóba húzná.

Szintén a szóban forgó bejegyzés alatt egy másik tiszás a miniszterelnököt a teljes családjával együtt rács mögé juttatná.

Börtönbe velük családostul

– írta a hölgy. Egy másik hozzászóló pedig egyenesen kijelentette, biztos abban, hogy Orbán Viktor nem fogja megélni a nyarat.