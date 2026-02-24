A zivatarok és az erős szél mögött már érkezik a tavasz

Észak, északnyugat felől felszakad, csökken a felhőzet, és nagyrészt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. A nap első felében fokozatosan csökken a csapadék esélye, délutántól főként a Miskolc-Békéscsaba vonal környezetében alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, erős (~60-70 km/h) lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 10 és 14 fok között alakul, északkeleten lehet ennél hűvösebb az idő. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl a levegő.

(Forrás: HungaroMet)

A hét további napjain igazi tavaszi időnek nézünk elébe, sok helyen már megközelíti a hőmérséklet a 16 fokot, sőt a déli tájakon e fölé is emelkedhet majd. Csapadék nem, napsütés azonban annál több várható a hét második felében.