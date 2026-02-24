Így írt a világsajtó az orosz–ukrán háború első napjáról + videó

Hajnal: a bejelentés, ami mindent átírt

Moszkvai idő szerint kb. 5 óra körül Vlagyimir Putyin orosz elnök rendkívüli tévébeszédben jelentette be a „különleges katonai művelet” megindítását. A beszéd központi eleme az volt, hogy Oroszországot szerinte a NATO fenyegeti: „A NATO keleti terjeszkedése elfogadhatatlan számunkra”, és Ukrajna esetleges csatlakozása „közvetlen veszélyt jelent Oroszország biztonságára”. Azt állította, hogy a Nyugat „Oroszország ellen irányuló hídfőállássá” akarja tenni Ukrajnát, és hogy Moszkvának „nem maradt más választása”, mint fellépni. A beavatkozást önvédelemként keretezte, hangsúlyozva: „Oroszország nem tervezi Ukrajna megszállását”, ugyanakkor bejelentette a „különleges katonai művelet” megindítását.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború első napján rendkívüli tévébeszédet tartott Fotó: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP

A másik fő indok a Donbasz volt: Putyin szerint „nyolc éve népirtásnak vannak kitéve azok az emberek”, akik a kelet-ukrajnai régióban élnek, és Oroszország célja „az emberek védelme, akik zaklatásnak és népirtásnak vannak kitéve a kijevi rezsim részéről”. A művelet céljaként a „demilitarizációt és nácitlanítást” nevezte meg, mondván: „Törekedni fogunk Ukrajna demilitarizálására és nácitlanítására.” Beszéde végén figyelmeztette a külső szereplőket:

Aki megpróbál beavatkozni, olyan következményekkel fog szembesülni, amilyeneket még nem tapasztalt történelme során.

Ugyanezt a beszédet a nemzetközi sajtó az első percektől úgy keretezte: nem korlátozott akcióról, hanem egy szuverén állam elleni támadásról van szó – a címekben szinte azonnal megjelent az „invázió” szó.

Pár perccel később ukrán nagyvárosokban robbanásokról érkeztek hírek, és országszerte megindult a légiriadó. A Reuters összefoglalója már a reggeli órákban

a második világháború óta a legnagyobb európai állam elleni támadásként

írta le a helyzetet. A rakéták katonai repülőtereket, légvédelmi rendszereket és infrastruktúrát céloztak országszerte.

A támadás nem egyetlen fronton zajlott. Északon az orosz erők Fehéroroszország felől léptek be Ukrajnába, és gyors ütemben haladtak Kijev irányába. Az első stratégiai jelentőségű célpont a csernobili atomerőmű térsége volt, amely a főváros felé vezető egyik legrövidebb útvonalon fekszik.

A harcok különösen élesek voltak a Kijev melletti hosztomeli (Antonov) repülőtéren, ahol az orosz légideszant célja a repülőtér gyors megszerzése volt. Nyugati katonai elemzők szerint a reptér birtoklása lehetővé tehette volna egy légi utánpótlási híd kialakítását, amelyen keresztül további csapatokat és nehéz-felszerelést szállíthattak volna közvetlenül Kijev térségébe.